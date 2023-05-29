Открытие новых магазинов Четыре Лапы в июне

29.05.2023
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Москва, б-р Дмитрия Донского, д.1. ТЦ «Северное Сияние»

3 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня

Самара, Южное шоссе, д.5. ТК «Амбар»

3 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня

Москва, ул.Малыгина, д.7.

3 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня

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Кабинет здоровья: -20% на все услуги (до 30 июня)

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Груминг: -20% на все услуги (до 30 июня)

Москва, ул. Волочаевская, д.12А, стр.1.

10 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 10 июня

Москва, ул.Бирюлевская, д.47А

10 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 10 июня

Санкт-Петербург, пр-т Пятилеток, д.8 к.1.

17 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 17 июня

Санкт-Петербург, пр-т Науки, д.23 к.2.

24 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня

Краснодар, пр-т писателя Знаменского, д.2. ТЦ «Проспект»

24 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня

Ступино, ул.Андропова, д.65.

24 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня

Саратов, ул.Верхняя, д.17 к.1. ТЦ «Мой Новый»

24 июня

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня

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