Открытие новых магазинов Четыре Лапы в июне
Москва, б-р Дмитрия Донского, д.1. ТЦ «Северное Сияние»
3 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня
Самара, Южное шоссе, д.5. ТК «Амбар»
3 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня
Москва, ул.Малыгина, д.7.
3 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 3 июня
Москва, ул. Волочаевская, д.12А, стр.1.
10 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 10 июня
Москва, ул.Бирюлевская, д.47А
10 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 10 июня
Санкт-Петербург, пр-т Пятилеток, д.8 к.1.
17 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 17 июня
Санкт-Петербург, пр-т Науки, д.23 к.2.
24 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня
Краснодар, пр-т писателя Знаменского, д.2. ТЦ «Проспект»
24 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня
Ступино, ул.Андропова, д.65.
24 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня
Саратов, ул.Верхняя, д.17 к.1. ТЦ «Мой Новый»
24 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 24 июня