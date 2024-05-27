Открытие новых магазинов Четыре Лапы в июне
Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.9Б. ТЦ «Ворошиловский»
1 июня
8 800 770-00-22
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Москва, Ленинградский проспект, д.62А. ТЦ «Галерея Аэропорт»
1 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 1 июня
Москва, ул. Первомайская д.93. ТЦ «Первомайский»
1 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 1 июня
Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект, д.6. ТЦ «Лайнер»
1 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 1 июня
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.26. ТЦ «Орион»
8 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 8 июня
Сургут, Нефтеюганское шоссе, д.1. ТРЦ «Аура»
8 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 8 июня
Москва, ул. Академика Пилюгина, д.10. ТЦ «Мегацентр»
8 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 8 июня
Рыбинск, ул.Бабушкина, д.29. ТЦ «Vikonda»
8 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 8 июня
Воронеж, ул.Шишкова, д.72. ГМ «Окей»
15 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 15 июня
Ногинск, Ногинск-Технопарк, д.5. ГМ «Окей»
15 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 15 июня
Москва, ул. Нижняя Масловка, д.10. ТЦ «Прага»
22 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 22 июня
Красногорск, дер.Путилково, МКАД, 71-й километр, д.1. ГМ «Окей»
22 июня
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 22 июня