Открытие нового магазина в Белгороде

Новый магазин Четыре Лапы в Белгороде!

Приглашаем Вас 4 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 164, ТРЦ «РИО»

Вас ждут:

Вкусные подарки для питомцев;

Бесплатная консультация ветеринарного врача;

Увлекательный квест;

Аквагрим для самых маленьких покупателей;

Беспроигрышная лотерея;

Мастер-класс по уходу за питомцем;

Фотографии на память.

А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!

Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш на главной сцене ТРЦ «РИО» (2 этаж).