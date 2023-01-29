Открытие нового магазина в Белгороде

29.01.2023
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Новый магазин Четыре Лапы в Белгороде!

Приглашаем Вас 4 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 164, ТРЦ «РИО»


Вас ждут:


  • Вкусные подарки для питомцев;
  • Бесплатная консультация ветеринарного врача;
  • Увлекательный квест;
  • Аквагрим для самых маленьких покупателей;
  • Беспроигрышная лотерея;
  • Мастер-класс по уходу за питомцем;
  • Фотографии на память.

А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!


Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш на главной сцене ТРЦ «РИО» (2 этаж).