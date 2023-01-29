Открытие нового магазина в Белгороде
29.01.2023
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Новый магазин Четыре Лапы в Белгороде!
Приглашаем Вас 4 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 164, ТРЦ «РИО»
Вас ждут:
- Вкусные подарки для питомцев;
- Бесплатная консультация ветеринарного врача;
- Увлекательный квест;
- Аквагрим для самых маленьких покупателей;
- Беспроигрышная лотерея;
- Мастер-класс по уходу за питомцем;
- Фотографии на память.
А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!
Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш на главной сцене ТРЦ «РИО» (2 этаж).