Оплачивайте покупки в Четыре Лапы через СБП и участвуйте в предновогоднем розыгрыше денежных призов
01.11.2022
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Совсем скоро начнется предновогодняя пора, когда всем хочется праздника и ощущения приближающегося чуда. Самое время подумать о подарках для себя и своих близких.
Совершайте любые покупки в зоомагазинах Четыре Лапы с помощью Системы быстрых платежей с 1 ноября по 31 декабря 2022 и получите шанс выиграть:
- 1 000 рублей – 35 000 победителей в неделю
- 1 000 000 рублей – 5 победителей в месяц
Как оплатить через СБП, чтобы стать участником акции:
1. Отсканировать QR-код СБП с помощью мобильного приложения банка или приложения СБПэй на кассе в одном из зоомагазинов Четыре Лапы.
2. Проверить сумму покупки и подтвердить оплату в мобильном приложении банка.
Подробнее об условиях акции и способах оплаты через СБП – на сайте sbp.nspk.ru/.