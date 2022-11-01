Оплачивайте покупки в Четыре Лапы через СБП и участвуйте в предновогоднем розыгрыше денежных призов

Совсем скоро начнется предновогодняя пора, когда всем хочется праздника и ощущения приближающегося чуда. Самое время подумать о подарках для себя и своих близких.

Совершайте любые покупки в зоомагазинах Четыре Лапы с помощью Системы быстрых платежей с 1 ноября по 31 декабря 2022 и получите шанс выиграть:

1 000 рублей – 35 000 победителей в неделю

1 000 000 рублей – 5 победителей в месяц

Как оплатить через СБП, чтобы стать участником акции:

1. Отсканировать QR-код СБП с помощью мобильного приложения банка или приложения СБПэй на кассе в одном из зоомагазинов Четыре Лапы.

2. Проверить сумму покупки и подтвердить оплату в мобильном приложении банка.