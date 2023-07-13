Обидиенс в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас поболеть за участников соревнований по кинологическому спорту!



Когда: 16 июля

Время: 10:00

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Полюстровский парк (угол ул. Апрельской и ул. Маршала Тухачевского).



16 июля в Полюстровском парке Санкт-Петербурга пройдут соревнования по кинологическому спорту в дисциплине «послушание», партнёром которых будет выступать компания Четыре Лапы.

Вы не знаете, что это такое, но Вам очень интересно? Хотите понять, сможет ли Ваш четвероногий друг в будущем принять участие в соревнованиях и завоевать приз? Или просто хотите весело провести время с питомцем и семьей?

Приглашаем Вас посетить соревнования по кинологическому спорту и поболеть за их участников, которые получат от нас отличные призы!

Ждём Вас!