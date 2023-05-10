Новый пет-сервис «Страхование питомцев по подписке»
10.05.2023
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Один «Пульс» – Четыре Лапы!
Застрахованный питомец — это беззаботный питомец, а беззаботный питомец — это счастливый пет-родитель.
Страхование по подписке от «Пульс» включает:
- обследование питомца в любой клинике России, в том числе в Ветеринарных Центрах Четыре Лапы;
- оформление ветеринарного паспорта и чипа;
- покрытие затрат на лекарства, лечение и пребывание в стационаре.
СК «Пульс» предлагает индивидуальные условия для каждого питомца и онлайн-оформление в течение 5 минут. Узнать больше о страховой подписке — https://4lapy.pulse.insure/