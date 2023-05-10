Новый пет-сервис «Страхование питомцев по подписке»

Один «Пульс» – Четыре Лапы!

Застрахованный питомец — это беззаботный питомец, а беззаботный питомец — это счастливый пет-родитель.

Страхование по подписке от «Пульс» включает:

- обследование питомца в любой клинике России, в том числе в Ветеринарных Центрах Четыре Лапы;

- оформление ветеринарного паспорта и чипа;

- покрытие затрат на лекарства, лечение и пребывание в стационаре.