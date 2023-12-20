Новогодняя пет-экскурсия по Санкт-Петербургу

В преддверии новогодних праздников внешний облик каждого города меняется, создавая чарующую атмосферу волшебства. Именно в это время стоит уделять больше времени прогулкам по любимым улочкам, чтобы снова поверить в чудеса.

23 декабря приглашаем Вас и питомца на новогоднюю пет-экскурсию по Санкт-Петербургу.

Вы сможете узнать историю возникновению самых любимых праздников, Нового года и Рождества, увидеть главные достопримечательности города в праздничном антураже, пообщаться с другими пет-родителями и их питомцами, зарядившись положительной энергией на весь год.

Ждем Вас!

Для участия необходима регистрация.