Необыкновенный кросс. Благотворительный забег в Санкт-Петербурге

Весна – время не только для прекрасных прогулок, но и активностей с любимым питомцем на свежем воздухе.

20 мая в Северной столице пройдет благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы, а организатором – Центр спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Цель забега – привлечение внимания к проблеме бездомных животных и сбор средств на поддержку приютов.

Гости и участники забега смогут не только помочь четвероногим подопечным приютов, но и:

1. Получить консультацию наших специалистов – ветеринарного врача и грумера.

2. Потренироваться вместе с питомцем в зоне аджилити.

3. Отдохнуть в лаунж-зоне.

4. Принять участие в беспроигрышной лотерее.

5. Сделать яркие снимки в нашей фотозоне.

Программа мероприятия:

1. 11:00 – регистрация участников забега, ветеринарный контроль.

2. 12:00 – 16:00 – работа интерактивных зон.

3. 13:00 – церемония открытия.

4. 13:15 – 15:30 – забеги (масс-старт, детские, женские, мужские).

5. с 14:00 – награждение победителей и призеров.

Приглашайте своих друзей и приходите сами! Давайте вместе сделаем этот мир добрее! Ждем всех в Полюстровском парке Санкт-Петербурга!

Формы регистрации:

Для участников забегов на время, в том числе с собаками из приютов:

Для участников масс-старта без учета времени: