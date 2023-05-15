Необыкновенный кросс. Благотворительный забег в Санкт-Петербурге
Весна – время не только для прекрасных прогулок, но и активностей с любимым питомцем на свежем воздухе.
20 мая в Северной столице пройдет благотворительный забег «Необыкновенный кросс», генеральным партнером которого выступает компания Четыре Лапы, а организатором – Центр спорта Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Цель забега – привлечение внимания к проблеме бездомных животных и сбор средств на поддержку приютов.
Гости и участники забега смогут не только помочь четвероногим подопечным приютов, но и:
1. Получить консультацию наших специалистов – ветеринарного врача и грумера.
2. Потренироваться вместе с питомцем в зоне аджилити.
3. Отдохнуть в лаунж-зоне.
4. Принять участие в беспроигрышной лотерее.
5. Сделать яркие снимки в нашей фотозоне.
Программа мероприятия:
1. 11:00 – регистрация участников забега, ветеринарный контроль.
2. 12:00 – 16:00 – работа интерактивных зон.
3. 13:00 – церемония открытия.
4. 13:15 – 15:30 – забеги (масс-старт, детские, женские, мужские).
5. с 14:00 – награждение победителей и призеров.
Приглашайте своих друзей и приходите сами! Давайте вместе сделаем этот мир добрее! Ждем всех в Полюстровском парке Санкт-Петербурга!
Формы регистрации:
Для участников забегов на время, в том числе с собаками из приютов:
Для участников масс-старта без учета времени: