Неделя гастроэнтерологии в МЕГА Химки!

Мы объявляем неделю Гастроэнтерологии в ветцентре «Четыре Лапы» в городе Химки!

До 17 октября 2021 запишитесь на check up «Здоровое пищеварение» и получите скидку 25%!

Здоровое пищеварение – это синоним здоровой и активной жизни питомца. Благодаря правильной работе желудочно-кишечного тракта организм получает все питательные и полезные вещества, необходимые для функционирования жизненно важных систем.

Check up «Здоровое пищеварение» – комплекс процедур, направленных на детальное исследование органов ЖКТ и выявление патологий на ранних стадиях развития.

Что входит в Check up «Здоровое пищеварение»:

взятие проб крови; УЗИ брюшной полости обзорное; ОКА экспресс; общий диагностический профиль; первичный прием гастроэнтеролога; рекомендации по дальнейшим исследованиям.

Стоимость Check up «Здоровое пищеварение» - 6 950р. 5 200р.

По окончании акции check up будет недоступен. Предложение является временным.