Неделя гастроэнтерологии в МЕГА Химки!
04.10.2021
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Мы объявляем неделю Гастроэнтерологии в ветцентре «Четыре Лапы» в городе Химки!
До 17 октября 2021 запишитесь на check up «Здоровое пищеварение» и получите скидку 25%!
Здоровое пищеварение – это синоним здоровой и активной жизни питомца. Благодаря правильной работе желудочно-кишечного тракта организм получает все питательные и полезные вещества, необходимые для функционирования жизненно важных систем.
Check up «Здоровое пищеварение» – комплекс процедур, направленных на детальное исследование органов ЖКТ и выявление патологий на ранних стадиях развития.
Что входит в Check up «Здоровое пищеварение»:
- взятие проб крови;
- УЗИ брюшной полости обзорное;
- ОКА экспресс;
- общий диагностический профиль;
- первичный прием гастроэнтеролога;
- рекомендации по дальнейшим исследованиям.
Стоимость Check up «Здоровое пищеварение» -
6 950р. 5 200р.
По окончании акции check up будет недоступен. Предложение является временным.