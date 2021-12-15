Мечты сбываются!

23 декабря открывается новая глава анимационного блокбастера «Зверопой 2», полная больших надежд и музыкальных хитов! Неизменно оптимистичный Бастер Мун и его исполнители готовят к постановке самую головокружительную сценическую феерию. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу, но все ли так просто, как кажется на первый взгляд?

Герои анимационного блокбастера «Зверопой 2» и «Четыре Лапы» знают, что не нужно бояться мечтать, потому что мечты всегда сбываются, особенно в праздничный сезон!

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