Приглашаем на национальный тур по дог-фризби в Санкт-Петербурге!

Дата: 2 сентября

Время: 10:30

Место: Стадион «Адмиралтеец», ул. Баррикадная, д. 5

Фризби уже много лет бьет рекорды по популярности – в этот снаряд играют не только дети или взрослые, но и даже собаки! Более того, проводятся регулярные соревнования по дог-фризби! Кстати, если Вы не видели, как они проходят, то можете сделать это 2 сентября.

В этот день состоится этап национального тура по дог-фризби, партнером которого является компания Четыре Лапы.

Приглашаем Вас поболеть за четвероногих участников соревнований – им очень нужна Ваша поддержка!