Fashion Show в Москве и Санкт-Петербурге
Приглашаем на летнее Fashion Show в Москве и Санкт-Петербурге!
Лето - это маленькая жизнь! Поэтому провести его нужно так, чтобы оно запомнилось надолго. Неважно, что Вы запланировали - путешествие или поездку на дачу. Главное - это впечатления! Как будет здорово потом просматривать снимки с отдыха, особенно, если они будут яркими. А помогут их создать стильные аксессуары и одежда, выполненные в сочных оттенках предстоящего лета!
21 мая в Москве и Санкт-Петербурге пройдут модные показы одежды и аксессуаров из наших коллекций. Создайте для питомца неповторимый летний образ! Легкие ткани, клёвые аксессуары, яркое солнце, стиль и красота - это то, что подарит Вам веселое настроение не только в этот день, но и на все лето!
Вас ждут:
- подбор модного образа;
- стильная фотосессия;
- сочные прохладительные напитки;
- бьюти-бар;
- программы от наших ведущих.
А если Вы хотите, чтобы Ваш питомец стал звездой подиума и продемонстрировал наряд из нашей коллекции, пройдите регистрацию!
Дата: 21 мая.
Время: 13:00.
Адрес в Москве: ТЦ «Капитолий», проспект Вернадского, д. 6
Адрес в Санкт-Петербурге: проспект Просвещения, д. 74, корпус 2.