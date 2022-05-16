Приглашаем на летнее Fashion Show в Москве и Санкт-Петербурге!

Лето - это маленькая жизнь! Поэтому провести его нужно так, чтобы оно запомнилось надолго. Неважно, что Вы запланировали - путешествие или поездку на дачу. Главное - это впечатления! Как будет здорово потом просматривать снимки с отдыха, особенно, если они будут яркими. А помогут их создать стильные аксессуары и одежда, выполненные в сочных оттенках предстоящего лета!

21 мая в Москве и Санкт-Петербурге пройдут модные показы одежды и аксессуаров из наших коллекций. Создайте для питомца неповторимый летний образ! Легкие ткани, клёвые аксессуары, яркое солнце, стиль и красота - это то, что подарит Вам веселое настроение не только в этот день, но и на все лето!

Вас ждут:

подбор модного образа;

стильная фотосессия;

сочные прохладительные напитки;

бьюти-бар;

программы от наших ведущих.

А если Вы хотите, чтобы Ваш питомец стал звездой подиума и продемонстрировал наряд из нашей коллекции, пройдите регистрацию!

Дата: 21 мая.

Время: 13:00.

Адрес в Москве: ТЦ «Капитолий», проспект Вернадского, д. 6

Адрес в Санкт-Петербурге: проспект Просвещения, д. 74, корпус 2.