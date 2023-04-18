Модный показ в Санкт-Петербурге
Приглашаем на Модный показ в Санкт-Петербурге!
Модный показ от Четыре Лапы — это мероприятие, которое полюбилось многим владельцам домашних животных. Вы хотите, чтобы Ваш питомец стал настоящей звездой красной ковровой дорожки?
Придумайте для любимца стильный образ, регистрируйтесь и приходите! Ждем Вас 23 апреля с 13:00 до 17:00 в Санкт-Петербурге.
Также в программе:
1. Несравненный ведущий.
2. Полезные лекции от наших экспертов.
3. Аквагрим для самых маленьких.
4. Профессиональный фотограф.
5. Розыгрыши призов и подарки победителям.
6. Кофе-бар.
Где: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 74 корп. 2.
Когда: 23 апреля.
Время: 13:00-17:00.