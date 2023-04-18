Приглашаем на Модный показ в Санкт-Петербурге!

Модный показ от Четыре Лапы — это мероприятие, которое полюбилось многим владельцам домашних животных. Вы хотите, чтобы Ваш питомец стал настоящей звездой красной ковровой дорожки?

Придумайте для любимца стильный образ, регистрируйтесь и приходите! Ждем Вас 23 апреля с 13:00 до 17:00 в Санкт-Петербурге.

Также в программе:

1. Несравненный ведущий.

2. Полезные лекции от наших экспертов.

3. Аквагрим для самых маленьких.

4. Профессиональный фотограф.

5. Розыгрыши призов и подарки победителям.

6. Кофе-бар.

Где: Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 74 корп. 2.

Когда: 23 апреля.

Время: 13:00-17:00.