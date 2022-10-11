Модный показ «Краски осени» в Санкт-Петербурге и Москве

Приглашаем на модные показы «Краски осени» в Москве и Санкт-Петербурге!

Октябрь - это не просто синоним слова «осень». Это самый яркий месяц года, когда природа, стремясь поднять нам настроение перед зимой, каждый день радует нас буйством своих оттенков.

Мы решили, что такие дни просто не могут остаться без нашего внимания и стильных ярких образов Ваших питомцев. Именно поэтому мы приглашаем Вас на модные показы «Краски осени», которые пройдут сразу в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Вас ждут:

1. Подбор модных образов для питомцев.

2. Веселые викторины.

3. Профессиональный фотограф.

4. Бесплатный аквагрим.

5. И, конечно, подарки от Четыре Лапы!

Приходите, мы ждем Вас!

Дата: 15 октября.

Время: 13:00-16:00.

Адрес в Москве: проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж.

Адрес в Санкт-Петербурге: проспект Большевиков, д. 32 к. 1.