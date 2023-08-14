Международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских»
Приглашаем на международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских»!
Дата: 19 и 20 августа.
Время: 15:00.
Адрес: Московская область, Ленинский район, поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 1, музей-заповедник «Горки Ленинские».
Вы с питомцем в восторге от джазовой музыки? Вы можете насладиться ею на фестивале под открытым небом! А еще – пообщаться с другими пет-родителями и их питомцами, которые тоже любят джаз!
19 и 20 августа приглашаем Вас на настоящий праздник музыки – lХ ежегодный международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских», в котором Четыре Лапы принимает участие в качестве партнера.
Также Вас ждут:
- Чилл-зона, где можно будет отдохнуть от суеты.
- Возможность сделать яркие моментальные фотоснимки.
- Аквагрим для самых маленьких.
- Подарки для пет-родителей.
Всех, кто пришёл с питомцем, ждут приятные сюрпризы!
Подробнее о фестивале и о том, как приобрести билеты, читайте на официальном сайте организаторов.
Увидимся на «Jazzовых сезонах в Горках Ленинских»!