Приглашаем на международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских»!

Дата: 19 и 20 августа.

Время: 15:00.

Адрес: Московская область, Ленинский район, поселок Горки Ленинские, улица Центральная, дом 1, музей-заповедник «Горки Ленинские».



Вы с питомцем в восторге от джазовой музыки? Вы можете насладиться ею на фестивале под открытым небом! А еще – пообщаться с другими пет-родителями и их питомцами, которые тоже любят джаз!

19 и 20 августа приглашаем Вас на настоящий праздник музыки – lХ ежегодный международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских», в котором Четыре Лапы принимает участие в качестве партнера.

Также Вас ждут:

Чилл-зона, где можно будет отдохнуть от суеты.

Возможность сделать яркие моментальные фотоснимки.

Аквагрим для самых маленьких.

Подарки для пет-родителей.

Всех, кто пришёл с питомцем, ждут приятные сюрпризы!

Подробнее о фестивале и о том, как приобрести билеты, читайте на официальном сайте организаторов .

Увидимся на «Jazzовых сезонах в Горках Ленинских»!