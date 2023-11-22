Мастер-класс «Отработка команды «Ко мне»
22.11.2023
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Уважаемые воронежцы! В эту субботу, 25 ноября, приглашаем Вас и Ваших хвостиков в ТЦ Аксиома на занятие по коррекции поведения собак с зоопсихологом Романом Марковым!
Роман с удовольствием ответит на все Ваши вопросы по воспитанию Вашего хвостика, доступно расскажет о тонкостях социализации питомца и поможет грамотно скорректировать его поведение при наличии разнообразных раздражителей.
Обучение команде «Ко мне» поможет:
- Сконцентрировать внимание.
- Установить доверительный контакт.
- Заинтересовать собаку с помощью разных методик положительного подкрепления и сделать подзыв быстрым.
- Найти общие увлечения через игру.
Мы рекомендуем иметь при себе лакомство, ошейник, поводок и не кормить питомца перед мастер-классом.
Участие бесплатное!
До встречи на мастер-классе!