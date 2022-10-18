Мастер-класс и лекция от кинолога Дарьи Смирновой

Приглашаем на мастер-класс и лекцию от кинолога Дарьи Смирновой!

Вы давно планировали начать тренировки с собакой, но не знаете, с чего начать? Или беспокоитесь, что у Вас не хватит опыта и терпения научить ее новым трюкам?

22 октября в 13:00 приглашаем Вас на встречу с Дарьей Смирновой - кинологом, мастером спорта международного класса по аджилити, трехкратной чемпионкой мира.

Вы узнаете:

1. Об основных видах активностей для собак и их пет-родителей.

2. О том, какие виды занятий под руководством профессионалов можно посещать.

3. Чем можно заняться с любимцем дома.

4. Какие занятия подойдут именно Вашей собаке.

Регистрация обязательна!

Ждем Вас!

Когда: 22 октября.

Во сколько: 13:00.

Где: Москва, проспект Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, Центр Здоровья Питомцев Четыре Лапы.