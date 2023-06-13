Приглашаем на летнюю пет-вечеринку!
13.06.2023
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Когда: 17 и 18 июня
Во сколько: 13:00-19:00
Где: Москва, Ленинский проспект, 108с1, Рынок на Ленинском.
Прогноз погоды обещает нам жаркие солнечные деньки, а значит – самое время запастись кремом для загара, вкусняшками, панамкой для себя и складной мисочкой для своего хвостика и отправиться с ним на прогулку!
А если идеи новых маршрутов иссякли, лакомства закончились, а питомец очень хочет новую игрушку для игр на свежем воздухе и плавания – не отчаивайтесь! Приходите вместе на летнюю пет-вечеринку на Рынок на Ленинском 17 и 18 июня!
Вас ждут:
- Мобильный магазин Четыре Лапы с лакомствами, игрушками, амуницией и одеждой для лета.
- Консультации ветеринарного врача и груминг-эксперта.
- Аквагрим для всех желающих.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
До встречи на нашей красочной пет-вечеринке!