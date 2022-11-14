Купи одежду для своего питомца и выиграй билеты в кино
Осень – прекрасное время для ярких модных прогулок и теплых, семейных походов в кино.
Мы смогли объединить все это вместе для Вас!
Покупая модный осенний наряд своему любимцу, у Вас появляется возможность получить бесплатный билет в кино.
С 24 ноября стартует комедия «Лохматый патруль»: веселая и милая история о приключениях пса Гудини и его любимой хозяйке Моники.
Мы приготовили для Вас 200 бесплатных билетов, которые вы можете выиграть.
Условия:
1. Покупайте любую одежду для своего питомца.
2. Каждую неделю мы случайным образом определим 50 счастливчиков, которым на электронную почту, указанную в личном кабинете, отправим сертификат в кино.
3. Сертификаты разыгрываются среди обладателей бонусных карт Четыре Лапы. Если у Вас нет, ее можно оформить любым удобным способом: на сайте, в магазине или в мобильном приложении Четыре Лапы
Даты: с 14.11 по 11.12 (4 недели)
Где: По всей России
Призы: Билеты в кино