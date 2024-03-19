Кинологические мастер-классы в Воронеже

Дорогие воронежцы! Как насчет того, чтобы вместе с нами совершить кинологический тур, чтобы за один день узнать все секреты воспитания собак?

23 марта в трех точках города вы сможете посетить лекции Романа Маркова – руководителя дрессировочной площадки MarkovSportDogs, зоопсихолога, кинолога-инструктора по дрессировке.

Каждая лекция станет уникальным событием, раскроет разные области коррекции поведения собак, так что мы рекомендуем посетить ВСЕ!

Так, вы узнаете:

Почему собака подбирает с земли.

Как отучить питомца лаять, кусать руки и ноги, проявлять агрессию во время еды.

В чем причина того, что собака метит в доме, и как исправить ситуацию.

Что делать, если требуется прекратить драку между собаками.

Как обучить четвероногого друга команде “Фу!” (обучение этой команде пройдет в ТЦ “Аксиома” в 16:00).

И, конечно, вы сможете задать любые вопросу Роману Маркову о Вашем питомце.

Встречаемся:

В 11:00 в ТЦ “Армада” (ул. Героев Сибиряков, д.65А);

В 13:00 в ТЦ “Лента” (ул. Домостроителей, д. 24);

В 16:00 в ТЦ “Аксиома” (ул. Генерала Лизюкова, д.60).

Количество мест ограничено, требуется регистрация.