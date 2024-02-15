Хоккейные матчи в ДС «Мегаспорт», посвященные питомцам

Хоккей – игра для сильных и смелых, для тех, кто не привык сдаваться перед трудностями, тех, для кого «один за всех и все – за одного» не просто слова. Но у игроков наших любимых команд есть те, кто ежедневно дарит им положительные эмоции, заряд позитива и отличное настроение – их питомцы.

Так что хоккей – это не только про силу, но и про любовь к домашним животным, про умение заботиться о тех, кому это нужно – четвероногих, которые пока не обрели семью. Хотите в этом убедиться?

17 и 20 февраля Хоккейный клуб «Спартак» и компания Четыре Лапы приглашают Вас на матчи, посвященные питомцам.

Вы сможете не только поболеть за любимую команду, но и принять участие в проекте «Добролап» , а именно – помочь четвероногим подопечным Центра реабилитации временно бездомных животных «ЮНА». Берите с собой корма, лакомства, ветеринарные препараты, амуницию – и опускайте в специальную корзину «Добролап», расположенную в зоне Четыре Лапы в ДС «Мегаспорт»! Кстати, приобрести все, что нужно, можно в магазинах Четыре Лапы.

Также на стадионе Вас будут ждать множество развлечений и активностей, которые непременно Вам понравятся!

Приходите, мы ждём Вас, Ваших друзей и близких!*

*Проход на матчи осуществляется по заранее приобретенным билетам.