Приглашаем на Хеллоуин в ТЦ «Капитолий»!

Долгожданная костюмированная вечеринка в честь Хеллоуина.

Наряжайте своих любимцев и себя в смешные и оригинальные костюмы и скорее бегите регистрируйтесь на жутко весёлую вечеринку!

Кроме общения, веселья, классных конкурсов и призов вас ждут:

Возможность пройтись по нашумевшему fashion-подиуму в нарядах из нашей эксклюзивной капсульной Хеллоуин-коллекции;

Инста-фотозона с возможностью печати на память;

Бесплатный аквагрим;

Trick-or-treat - вкусные угощения.

Дата: 27 октября.

Начало: в 19:00.

Адрес: «Четыре Лапы», Москва, пр-т Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж.

Убедительная просьба присутствовать на мероприятии в масках и перчатках. В случае, если вы забудете средства индивидуальной защиты, наши сотрудники с радостью предоставят их вам.

Спасибо и ждем Вас!