Приглашаем на Хеллоуин в ТЦ «Капитолий»!
22.10.2021
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Долгожданная костюмированная вечеринка в честь Хеллоуина.
Наряжайте своих любимцев и себя в смешные и оригинальные костюмы и скорее бегите регистрируйтесь на жутко весёлую вечеринку!
Кроме общения, веселья, классных конкурсов и призов вас ждут:
- Возможность пройтись по нашумевшему fashion-подиуму в нарядах из нашей эксклюзивной капсульной Хеллоуин-коллекции;
- Инста-фотозона с возможностью печати на память;
- Бесплатный аквагрим;
- Trick-or-treat - вкусные угощения.
Дата: 27 октября.
Начало: в 19:00.
Адрес: «Четыре Лапы», Москва, пр-т Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж.
Убедительная просьба присутствовать на мероприятии в масках и перчатках. В случае, если вы забудете средства индивидуальной защиты, наши сотрудники с радостью предоставят их вам.
Спасибо и ждем Вас!