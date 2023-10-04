Грандиозное открытие зоомагазина в Астрахани
Открытие первого магазина в Астрахани!
География Четыре Лапы неизменно становится всё шире, ассортимент – больше, а значит – ещё больше пет-родителей могут получить качественные товары для своих любимцев, оценить высокий уровень сервиса наших услуг и стать частью культуры ответственного отношения к питомцам!
На этот раз мы открываем для себя один самых многонациональных городов России, в котором проживают представители более чем двухсот национальностей, а по площади впятеро превышает такую страну, как Сан-Марино – и это, несомненно, удивительная Астрахань!
Ну а дорогих астраханцев, гостей города и всех хвостиков приглашаем на праздничное открытие в эту субботу (7 октября, 12:00-18:00)!
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее
- Аквагрим для всех желающих
- Мастер-класс для детей – 14:00
- Конкурс талантов среди хвостиков – 15:00
- Зона аджилити и консультация кинолога
- Мастер-класс по трюкам – 13:00 и 16:00
- Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*
- Дог-бар с угощениями для хвостиков
- Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды
- Наша классная фотозона
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное! До встречи на нашем празднике!
*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?
1. Совершите покупку от 1500 рублей 7 октября с 12:00 до 16:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Астрахань, ТРЦ «Ярмарка», пл. Вокзальная, д. 13,
2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе
3. И приходите на площадку проведения мероприятия 7 октября в 17:00.
Ждем Вас!