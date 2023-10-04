Грандиозное открытие зоомагазина в Астрахани

Открытие первого магазина в Астрахани!



География Четыре Лапы неизменно становится всё шире, ассортимент – больше, а значит – ещё больше пет-родителей могут получить качественные товары для своих любимцев, оценить высокий уровень сервиса наших услуг и стать частью культуры ответственного отношения к питомцам!



На этот раз мы открываем для себя один самых многонациональных городов России, в котором проживают представители более чем двухсот национальностей, а по площади впятеро превышает такую страну, как Сан-Марино – и это, несомненно, удивительная Астрахань!



Ну а дорогих астраханцев, гостей города и всех хвостиков приглашаем на праздничное открытие в эту субботу (7 октября, 12:00-18:00)!

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее

Аквагрим для всех желающих

Мастер-класс для детей – 14:00

Конкурс талантов среди хвостиков – 15:00

Зона аджилити и консультация кинолога

Мастер-класс по трюкам – 13:00 и 16:00

Итоги розыгрыша месячного запаса корма в 17:00*

Дог-бар с угощениями для хвостиков

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды

Наша классная фотозона

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное! До встречи на нашем празднике!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 7 октября с 12:00 до 16:30 в магазине Четыре Лапы по адресу г. Астрахань, ТРЦ «Ярмарка», пл. Вокзальная, д. 13,

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе

3. И приходите на площадку проведения мероприятия 7 октября в 17:00.

Ждем Вас!