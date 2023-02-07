Грандиозное открытие магазина в Саратове

07.02.2023
39

Новый магазин Четыре Лапы в Саратове!

Приглашаем Вас 11 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Саратов, ул. им. С.Ф.Тархова, д.29А/1, ТЦ «Солнечный»


Вас ждут:


  • Вкусные подарки для питомцев;
  • Увлекательный квест;
  • Аквагрим для самых маленьких покупателей;
  • Беспроигрышная лотерея;
  • Фан-встреча с блогерами @chapitosiki с 14:00 до 15:00;
  • Фотографии на память.

А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!


Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш в магазине Четыре Лапы. Присутствие на момент розыгрыша обязательно.