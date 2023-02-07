Грандиозное открытие магазина в Саратове

Новый магазин Четыре Лапы в Саратове!

Приглашаем Вас 11 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Саратов, ул. им. С.Ф.Тархова, д.29А/1, ТЦ «Солнечный»

Вас ждут:

Вкусные подарки для питомцев;

Увлекательный квест;

Аквагрим для самых маленьких покупателей;

Беспроигрышная лотерея;

Фан-встреча с блогерами @chapitosiki с 14:00 до 15:00;

Фотографии на память.

А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!

Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш в магазине Четыре Лапы. Присутствие на момент розыгрыша обязательно.