Грандиозное открытие магазина в Саратове
07.02.2023
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Новый магазин Четыре Лапы в Саратове!
Приглашаем Вас 11 февраля с 12:00 до 18:00 на праздничное открытие по адресу: Саратов, ул. им. С.Ф.Тархова, д.29А/1, ТЦ «Солнечный»
Вас ждут:
- Вкусные подарки для питомцев;
- Увлекательный квест;
- Аквагрим для самых маленьких покупателей;
- Беспроигрышная лотерея;
- Фан-встреча с блогерами @chapitosiki с 14:00 до 15:00;
- Фотографии на память.
А также в 18:00 мы проведем розыгрыш запаса корма на месяц!
Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1500 рублей и взять на кассе купон с номером участника. В 18:00 состоится розыгрыш в магазине Четыре Лапы. Присутствие на момент розыгрыша обязательно.