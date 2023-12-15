Грандиозное открытие 500 магазина!

Грандиозная новость – Четыре Лапы открывает 500 магазин! Это очень значимое событие для нас, которое не было бы возможным без поддержки наших покупателей: если мы развиваемся, значит, для Вас важно, чтобы питомец получал все самое лучшее!

21 декабря мы приглашаем Вас на праздничное открытие 500-го магазина Четыре Лапы!

Вас ждут:



Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Фан-встреча с блогерами Чапитосиками (14:00).

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-класс «Декорирование брендированных значков и ошейников Четыре Лапы» (15:00 – 18:00).

Скетчи «Я и мой питомец» от художника (15:00 – 19:00).

Консультация кинолога по воспитанию питомца.

Мастер-класс «Распространенные проблемы воспитания собак» (18:00).

Итоги розыгрыша месячного запаса корма (19:00)*.

Фотобудка и новогодняя фотозона для памятных снимков.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи на праздничном открытии!

*Как принять участие в розыгрыше месячного запаса корма?

1. Совершите покупку от 1500 рублей 21 декабря с 13:00 до 18:50 в магазине Четыре Лапы по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, корп.3, ТЦ «Шоколад».

2. Зарегистрируйте чек у сотрудников на кассе.

3. И приходите на площадку проведения мероприятия на 2 этаже 21 декабря в 19:00.

Призы разыграют среди тех, кто участвует в мероприятии офлайн. Желаем удачи!