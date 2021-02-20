График работы зоомагазинов «Четыре Лапы» в праздничные дни!

20.02.2021
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1. Интернет-зоомагазин «Четыре Лапы»:



  • Оформить заказ на сайте 4lapy.ru можно в любой день 24/7.

  • Самовывоз: 31 декабря – до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – по графику работы магазина

  • График работы горячей линии «Четыре Лапы»: 31 декабря – с 09:00 до 18:00; 1 января – с 12:00 до 21:00

  • График работы курьерской службы «Четыре Лапы»: 31 декабря – прием заказов до 14:00 для доставки день в день, доставка будет осуществляется до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – доставляем интернет-заказы с 14:00 до 22:00

  • График работы экспресс-доставки: 31 декабря – принимаем заказы на доставку день в день до 16:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – принимаем заказы с 14:00


2. Розничные зоомагазины «Четыре Лапы»:



Магазин 31 декабря 01 января 02 января 07 января
Москва, ул.Генерала Кузнецова,д.13 Жулебино с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Чертановская, д.63, корп.2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Москва, ул.Мастеркова, д.1 м.Автозаводская с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул.Ташкентская, д.2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Борисовские Пруды, д.26 ТЦ Ключевой с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул.Кустанайская, д.6 ТЦ Столица с 10:00 - до 17:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул.Вешняковская, д.17а, ТЦ Океан с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Уссурийская, д.9 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Саянская, д.7 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Твардовского, д.2, к.4, стр.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Южнобутовская, д.97 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Скобелевская, д.14 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Жулебинский б-р, д.9 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Большая Тульская, д.2 с 9:00 - до 22:00 с 13:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Москва, ул.Шоссейная, д.1/2, стр.4 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Осенний б-р, д.12 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.7 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул.Тушинская, д.17 ТЦ"Праздник" с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Перовская, д.32, стр.1 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Рублевское ш., д.28, к.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Волжский б-р,кв 113А, корп 1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Новоясеневский пр-т, д.7, ТЦ Калита с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Волгоградский пр, д.1,стр.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, Варшавское шоссе, д. 152А ТЦ Сомбреро - - - - - - - - - - - -
Москва, Тишинская площадь, д. 1,стр.1 ТВК Тишинка с 10:00 - - выходной - - - - - -
Москва, Святоозерская ул, д 1А ТЦ Косино Парк с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, пос. Коммунарка с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, Пролетарский пр-т, вл. 30 с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Москва, Вешняковская, 29 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. Люблинская, 163/1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, б-р Дмитрия Донского, 2, стр. 1 с 10:00 - до 19:00 выходной с 12:00 - до 19:00 с 10:00 - до 20:00
Москва, Совхозная, 39 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Новочеркасский бульвар, д.51 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул. Домодедовская, д.28 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Миклухо-Маклая, 47а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Теплый Стан, д.10 с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. Авиаконструктора Миля с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Череповецкая, д.18 с 10:00 - до 20:00 с 13:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Окская-Волжский б-р, мкр.115 А, Б корпус 205 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Новокосинская, 47 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, 3-й Митинский переулок, д.3 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва пос Внуковское ул. Летчика Ульянина с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г. Москва, ул. Новокосинская, д.8, корп.2 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва Саянская ТЦ «Столица». с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Магнитогорская д.2 - - - - - - - - - - - -
Москва, ул. Сходненская, д.25 с 9:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, ул.Ясеневая, д.30Б с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Декабристов, вл.35Г с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, Ленинградский проспект, д.74А с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. Инженерная, д.5​    с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. Шипиловская, д. 50/1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Митинская, д.36 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Менжинского, д.27 (EuroSpar) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. 2-я Вольская, д.1., корп.1  ООО Трояла с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Москва, Коровинское шоссе, д.20 корп.1 с 10:00 - до 21:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул.Дежнева, д.27 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 3 (ТРЦ Гавань) с 10:00 - до 21:00 выходной с 13:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 (ТЦ Перекресток) с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Митинская, д.53 (Билла) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Новые Ватутинки, 5-я Нововатутинская улица, 9 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва Новорижское ш. 22, влд. Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Москва, Чонгарский бульвар, д.7 (ТРЦ Ангара) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва Талинская, 18 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Москва Вернадского Капитолий с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 - - -
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128 корп.3 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Москва, Солнцевский проспект, д.26 с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Судостроительная, д.17 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, п.Сосенское, п. Коммунарка (ГМ Globus) с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
г. Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г Москва г Московский ул Никитина д 2 (ТЦ Столица) с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г. Москва, Аминьевское ш., д.6 (ТРЦ West Kvartal) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, Кавказский бульвар, 17 ТЦ Эльбрус (ADG) с 10:00 - - - - - - - - - - -
г.Москва, Славянский бульвар, д.9 к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул. Лескова, 14 ТЦ Будапешт (ADG) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Беломорская, 16а, ТЦ Нева (ADG) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Донецкая, д.23 стр.2 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Широкая 2а (ГМ Globus) с 8:00 - до 21:00 с 14:00 - до 22:00 с 8:00 - до 22:00 с 8:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Вавилова, д.3 (ТРЦ Гагаринский) с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
г.Москва, Ленинский проспект, д.123В (ТЦ Галеон) с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Юных Ленинцев, 52 ТЦ Высота (ADG) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Щукинская, д.42 (ТРЦ Щука) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская площадь, д.1 (ТЦ Иридиум) с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, проспект Мира, д.211, корп. 2 (ТРК Европолис) с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Большая Черкизовская, 5А с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Москва, ул.Ташкентская, д.12/20 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Удальцова, д.42 (Перекресток) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г. Москва, ул. Коломенская, д. 17 ТЦ Океан с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г. Москва, ул. Новочеремушинская, д.53А с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул. Обручева, 16, к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Русаковская, д.31 (ТЦ Сокольники ) с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул. Александры Монаховой д.94к2 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Москва, ул. Ельнинская, д. 20 к.1. с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Зеленодольская, д.18 корп.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул. Новокосинская, д.35 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Каховка, д.29А (ТРЦ Прайм Плаза) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Шоссейная, д.34/36 с.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.17 корп.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Дубнинская, д.10 к.1 с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Поляны, д.5А к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул.Братиславская, д.31 к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Липецк, ул.Германа Титова, д.10 (ТЦ Москва) с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, ул.Грина, д.7 (Перекресток) с 9:00 - - - - - с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Москва, Сиреневый бульвар, д.31 (ТЦ София) - - - - - - - - - - - -
Москва, ТРК Капитолий, пр-кт Вернадского, д.6 (Вет.центр) - - до 20:00 с 14:00 - круглосуточно круглосуточно круглосуточно
Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.94/41 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Санкт-Петербург, проспект Науки, д.30 корп.1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.82 корп.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Санкт-Петербург, Европейский проспект, 8 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, ул.Доблести, д.17 (ТЦ Миксер) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Королева, д.27 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.20 к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Санкт-Петербург, ул. Индустриальная, 27 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Санкт-Петербуг Савушкина, д.116 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.68к4с1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 17, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н (ТРЦ Сити Молл) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.3 (ТРЦ Лондон Молл) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, ул.Федора Абрамова, д.19к1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, ул.Туристская, д.26 стр.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д.1, к.1, стр.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.18к3 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.89 (Перекресток) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.64 - - - - - - - - - - - -
Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.74 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.60 корп.1 (Перекресток) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.49 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, ул.Долгоозерная, д.14 корп.2 (ТЦ 5 Озер) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, ул.Пражская, д.48/50 (ТЦ Южный Полюс) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Санкт-Петербург, проспект Художников, д.11 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А (Вет.центр) - - до 20:00 с 12:00 - круглосуточно круглосуточно круглосуточно
Жуковский, ул.Горького, д.5 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Балашиха, ш.Энтузиастов, д.80 ТЦ МаксСити с 9:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 20:00
Жуковский, ТЦ Самолет с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.49 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Раменское, Вокзальная пл. ТЦ Солнечный Рай с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Щелково, Пролетарский пр-т, д.7а с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Люберцы, ул.Смирновская, д.17 Рембыттехника с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Красково,ул.Карла Маркса, д.28 Все для Дома с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Мытищи, Шараповский пр-д,вл.2 ТЦ Красный Кит с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Жуковский, ул.Фрунзе, д.22 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Раменское, ул.Дергаевская, д.34 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Дзержинский, ул.Лесная, д.5 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Видное мкр.Солнечный, д.10 ТЦ Курс - - - - - - - - - - - -
Иваново, ул.8 марта, д.32 ТЦ Серебряный Город с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Коломна, пл.Восстания, д.7 ТЦ Кадо с 10:00 - до 20:00 - - - с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Фрязино, ул.60-летия СССР, д.10 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78 ТЦ Орех с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Электросталь,п-т Ленина, д.0/10 ТЦ Эльград с 10:00 - до 16:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ярославль, пос.Красный Бор, стр.1ТЦ Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Томилино, Егорьевское ш, стр.2 ТД Томилино с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Мытищи, ул.Семашко, д. 35 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Жуковский, ул.Дугина, д.28/12 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Климовск ТЦ Глобус ул.Молодежная, д.11 с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Ярославль, Московский пр-т, д.108 ТЦ РИО с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Щелково ТЦ Глобус Пролетарский пр-т, д.18 с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Владимир, Суздальский пр-т, д.28 ТЦ Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Иваново, ул.Куконковых, д.141 ТЦ Ашан с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Электросталь (4) пр-т Ленина, д.33/15 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Электросталь (5), ул.Карла Маркса, д.30 с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Железнодорожный, ул.Советская ТЦ Эдельвейс с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Зеленоград, пос. Андреевка ТЦ Ашан с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Одинцово, Можайское шоссе, д.112а - - - - - - - - - - - -
Одинцово (2) Вокзальная пл., д.2 с 10:00 - до 21:00 выходной - - - с 10:00 - до 21:00
Чехов, ул.Московская, д.96 ТЦ Карнавал - - - - - - - - - - - -
Ярославль, Тутаевское ш., д.1 ТЦ РИО (2) с 9:00 - до 21:00 с 12:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Дубна, Боголюбова пр-т, д.24а ТЦ Маяк с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.35 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Люберцы, Новорязанское ш, д.7 ТЦ Гренада с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Королев, пр-т Королева, д.22 с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Дмитров, ул.Загорская с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Липецк, ул.Эдуарда Белана, д.26 ТЦ Ашан с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
ТРЦ М5Молл, Московское ш., д.65А с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воскресенск, ул.Кагана, д.17 ТЦ Атриум с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Ногинск (2), ул.Рогожская, д.67 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Егорьевск, ул.Советская, д.187 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Красногорский р-н, Пятницкое ш,2 ТЦОтрада с 10:00 - до 21:00 с 13:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Королев, мкрн.Юбилейный, ул.Лесная, д.14 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Серпухов, Борисовское ш., д.3 ТЦ Корстон с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Владимир, Московское ш., д.2 ТЦ Лента с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д3 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Дмитров (2), ул.Профессиональная, д.7 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Обнинск, пр-т Маркса, д.45 ТРЦ"ТриумфПлаза" с 10:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Луховицы, ул.Пушкина, д.125 ТЦ Кадо с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Лыткарино, ул.Парковая стр.2 ТРЦ Весна с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Красногорск, Павшинский бульвар, д.16 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Раменское, ул.Советская, д.16 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Кострома, ул.Магистральная ТРЦ РИО с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Балашиха (4) мкр. Авиаторов, ул.Третьяка,д.8 с 10:00 - до 18:00 выходной с 11:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Серпухов, Бульвар 65 лет Победы ТЦ Метро с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Долгопрудный, Новый б-р, д.3 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Рязань, р-н Дядьково, д.1, ТЦ Глобус - - - - - - - - - - - -
Воскресенск, пл.Ленина,д.5 ТЦ Воскресенск с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.72 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Чехов (2), Симферопольское ш., д.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Красногорск (2), Волоколамское ш, д.3, стр.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Королев (2), пр-т Космонавтов, д.20А с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Электросталь, ул.Победы, д.6, корп.1а с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Волгоград, ул.им.Землячки, д.110Б с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Балашиха, ул.Свердлова, д.26 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Новомосковск, ул.Трудовые резервы,д.33Б - - - - - - - - - - - -
Тверь, Октябрьский проспект, д.103 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ступино, пр-т Победы, д.63а - - - - - - - - - - - -
Ярославль, ул.Победы, д.41 ТЦ Аура с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Тула, ул.Советская, д.47 с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Реутов, Носовихинское ш., д.45 ТЦ Парк с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Одинцово, Можайское ш., д.71 ТЦ Дубрава - - - - - - - - - - - -
Кострома, ул.Индустриальная,д.32 ТЦ Авокадо с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.14 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Воронеж, Бульвар Победы, д.23Б ТЦ Арена с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воронеж, ул.Домостроителей, д.24 ТЦ Лента - - - - - - - - - - - -
Иваново, ул.Лежневская, д.55 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Сергиев-Посад, Новоугличское ш,ТЦ Капитолий с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Щелково, ул.Талсинская, д.2 с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Рязань, Первомайский пр-т, 70 к.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ногинск, ул.Соборная, д.12 ТЦ Остров с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Электросталь, п.Случайный, ТЦ Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Тула Макси, Пролетарская 2 с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Лобня, ул.Ленина, д.2а с 9:00 - до 19:00 выходной - - - - - -
Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.115 - - - - - - - - - - - -
Балашиха, Балашихинское шоссе, д.10 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Орел, Кромское шоссе, д.4 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65 А с 9:00 - до 20:00 с 12:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Тула, с.Осиновая Гора ТЦ Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Солнечногорск, ул.Красная, д.22а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 20:00
Подольск, ул.Подольская, д.2а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Жуковский, ул.Лацкова, д.3 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Люберцы, ТЦ Выходной с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Н.Новгород, ул.Бетанкура, д.1 ТЦ "Седьмое небо" с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Клин, ул. Гагарина, стр. 31/36 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Щербинка, ул.Железнодорожная, 44 ТЦ "Акварель" с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.6А с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воронеж, Московский пр-т, д.129/1 с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Рязань, Московское шоссе, д.21 "Премьер" с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Видное, ул. Берёзовая, д.9 с 10:00 - - выходной - - - - - -
Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64 с 9:00 - до 20:00 выходной с 12:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/24 с 9:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Пушкино, ул. Чехова, д.1, корпус 3 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Бутово МОЛЛ с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Коломна, Советская площадь, д. 8, "Глобус" с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105, ТЦ "Глобус" с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Воронеж, Ленинский пр-т, д. 117 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Серпухов, ул. Ворошилова, д. 139, ТЦ Лето с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Химки, пр-кт Мельникова, стр. 2Г с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Сергиев Посад, ул.Вознесенскаяд.32а с 10:00 - до 20:00 с 15:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Лобня, ТЦ Катюшки с 10:00 - до 18:00 выходной с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Зеленоград, Каменка корпус 1805 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Калуга, ул. Кирова, д. 20 с 9:00 - до 19:00 с 12:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Калуга, ул. Кирова, д. 64 с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Тверь, ул. Коминтерна, д.20/1 ТЦ Карусель с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Владимир, ул. Гагарина, д.5 с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Липецк, ул. П.Смородина, д.13А ТЦ Армада с 10:00 - до 20:00 с 13:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Обнинск, пр-т К. Маркса, д.114 ТЦ с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Тула, ул. Пролетарская, д. 22а ТЦ Рио с 10:00 - до 19:00 с 12:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Подольск, ул. Ленинградская, 21 ТЦ Западный с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Мытищи ТЦ «4Daily» с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Зеленопарк (Ржавки) с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Одинцово, ТЦ Глобус, село Юдино, д.55 е с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Тула, ул. Металлургов, ТЦ Демидовский с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Реутов, Юбилейный пр., 41 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Балашиха, ул. Рождественская д. 8 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Коломна, Астахова, 11 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Нижний Новгород, ул. Плотникова, 5 с 9:00 - - выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Железнодорожный, ТЦ Кучино с 10:00 - до 21:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Мытищи, Летная, 21/2 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Московский, Хабарова, 2 ТРК «Новомосковский» с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Боровское шоссе, ТЦ "Петровский" с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Протвино, Ленина, 22 ТЦ Слава с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Котельники, Глобус с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Ковров, Лопатина, 7а с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Пушкино, Московский пр-т, д. 7а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Домодедово, мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, д. 2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 20:00 с 9:00 - до 20:00
Эко Видное, Ленинский р-он, Ермолино, уч.13 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 35 с 9:00 - - выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Некрасовка, ул. Покровская, д. 20 с 10:00 - до 20:00 выходной с 13:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Зеленоград, пр. Центральный, корп.406 с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Нижний Новгород, пр. Ленина, д.33 - - - выходной - - - - - -
Курск, ул. Карла Маркса, д.6 с 10:00 - до 20:00 с 13:00 - до 21:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Химки, Юбилейный пр., д. 3А, стр.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 12 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16 с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 19:00
Ярославль, Ленинградское ш, 123, ТЦ Альтаир с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Сергиев Посад, ул. Вифанская с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Курск, ул. Карла Маркса, 68 с 10:00 - до 19:00 выходной с 15:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воронеж, ул. Куколкина, 18 с 10:00 - до 21:00 с 13:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Иваново, пр. Строителей, д.25​ с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 54а, д.25 "Лента" с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Волгоград, Университетский проспект, д.107 (ТРЦ Акварель) с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Фрязино, ул.Советская, д.1В (ТЦ на Советской) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Нижегородская область, г.Бор, ул.Пушкина, д.102 (Перекресток) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
МО, г. Долгопрудный, Старо Дмитровское ш., д. 11 (ЖК Московские Водники) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
МО, г.Серпухов, ул.Советская, вл.111 (ТЦ Атлас) - - - - - - - - - - - -
МО, г.Реутов, ул.Ленина, д.1А (ТЦ Карат) с 10:00 - до 19:00 выходной выходной - выходной с 10:00 - до 21:00
МО, г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.48 (Глобус) с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
г.Обнинск, пр.Маркса/ул.Курчатова (ТЦ Обними) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 - - -
МО, г.Дедовск, ул.Железнодорожная, д.14 с 9:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Кострома, Красносельское ш., д.1 (ТРЦ Коллаж) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Курск, ул.Студенческая, д.1 (ТЦ Европа-40) с 10:00 - до 20:00 с 13:00 - до 21:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Тула, ул. Советская, д.10 (ТЦ Куклы) с 10:00 - до 21:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Краснознаменск, ул. Молодежная, зд. 2/1   ООО Модуль с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2, пом. 5  с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Волгорад, бульвар 30-летия Победы, д.21 (ТРЦ Парк Хаус) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ярославль, ул.Фрунзе, д.38 (ТЦ Фреш) - - - - - - - - - - - -
Балашиха, шоссе Энтузиастов, вл.11 с.4 (ТЦ Новоизмайловский) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Малаховка ТЦ Малаховское озеро с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Липецк, проспект 60-летия СССР, д.34 (ТЦ Линия) - - - - - - - - - - - -
Липецк, ул.Зои Космодемьянской, д.8 (ТЦ Квартал) с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 18:00
Орехово-Зуево, ул.Бирюкова, д.2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Волгоград, улица 50 лет Октября, 15А (ТЦ Юбилейный) с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Домодедово, ул.Гагарина, д.37 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Тюмень, ул.Мельникайте, д.137 (ТЦ Южный) с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д.50 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Казань, ТЦ Радужный, село Осиново, ул. Садовая, д.9 с 10:00 - - выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.о.Балашиха, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Рождественская, д.3 (ТЦ Конфитюр) с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Красногорск, ул. Ленина, д. 55 ООО «КОРС» с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Липецк, ул.Белана, д.10 (ТЦ Белана) - - - - - - - - - - - -
Балашиха Павлино с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г. Калуга, ул. Генерала Попова, зд.1а (ГМ Globus) с 8:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 8:00 - до 22:00 с 8:00 - до 22:00
Королев, Комунальная Глобус как глобус Новорижский с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
МО, г.Видное, ул.Олимпийская д.6, корп. 1 с 10:00 - до 20:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г. Одинцово, ул. Сколковская, д.1б пом.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д.74  (ТЦ Город) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Солнечногорск, ул.Дзержинского, д.15а с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Химки, ул.Совхозная, д.11 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.63 (ТЦ Гранат) с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Чехов, Чехова 1 - - - - - - - - - - - -
Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина б-р Космонавтов с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Екатеринбург ул. Металлургов, д.87 (ТРЦ Мега) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО Дрожжино, Новое шоссе, д.2 с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.4 помещ.3 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Тверь, Октябрьский проспект, д. 101 (ГМ Globus) с 9:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Ленинградская обл., Всеволожский муниц. р-он, Заневское г.п., д. Кудрово, Европейский просп., д.16 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Химки, Ленинградское ш., вл. 5 (ТЦ Лига) с 9:00 - до 20:00 с 12:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Липецк, ул. Космонавтов, д.98 (ТЦ Ноябрьский) с 9:00 - до 18:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Волгоградская область, г.Волжский, бульвар Профсоюзов, д.1Б (ТРК Планета Лето) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Екатеринбург, ул. Блюхера, д.39 (ТЦ Аида) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.90 (ТЦ Франт) - - - - - - - - - - - -
МО д.Мисайлово, Ленинский г.о., Литературный б-р, д.6 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г. Казань, ул. Павлюхина, д.100 (ТРК Казань Молл) с 10:00 - до 20:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Долгопрудный, проспект Пацаева, д.11 с 9:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, д.18/22 с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, г. Наро-Фоминск, Площадь Свободы, д. 2, корп. 1 (ТЦ Воскресенский Пассаж) с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Краснодар, шоссе Нефтяников, д.42 (ТЦ Сказка) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Воронцовский бульвар, д.18 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Одинцово, ул.Неделина, д.9 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Тюмень, улица 50 лет Октября, 14 (ТЦ Магелан) с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Люберцы, ул.Вертолётная, д.38/1 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.33 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, Ленинский го, село Молоково, Ново-Молоковский бульвар, д.12 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Истра, ул. Ленина, д. 17 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, г.Химки, Транспортный проезд, д.3 с 10:00 - - выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Краснодар, ул. Володи Головатого, д.313 (ТРЦ Галерея Краснодар) с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д.13 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Ленинский г.о., д. Тарычёво, 7В с 9:00 - до 19:00 выходной с 9:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
г.Всеволожск, Всеволожский проспект, д.53 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д.32б ТЦ Горизонт с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
Екатеринбург_ул. Вильгельма де Геннина, д.37 с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, г.Подольск, ул.Академика Доллежаля, д.3с1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Тула, ул. Пузакова, д. 1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, д.27 (ТРЦ Мега) с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Клин, ул.Карла Маркса, д. 82, пом. 1А с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, 3А (ТЦ Торговый Квартал) с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.187В (ТРК Фантастика) с 10:00 - до 18:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.147А ЦЗП с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.105А (ТЦ Гагаринский) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 - - -
Нижегородская область, Дзержинск, Ленина проспект, 66​, ТЦ Дзержинец с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МО, г.Королёв, ул.Фрунзе, д.2 (ТЦ Подлипки) с 9:00 - до 21:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
Тульская область, г.Новомосковск, ул.Калинина, д.22 (Перекресток) с 9:00 - до 20:00 выходной с 9:00 - до 21:00 с 9:00 - до 21:00
МЕГА, Химки с 10:00 - до 20:00 с 12:00 - 0:00 с 10:00 - 0:00 с 10:00 - 0:00
г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д.1 (ТРК МегаМаг) с 10:00 - до 18:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, Мытищинский район, 84 км МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 3, стр. 1 (ГМ АШАН) с 9:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 9:00 - до 22:00
Пермь, ш. Космонавтов, стр. 162Б, ТРЦ Планета с 10:00 - до 19:00 с 14:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
СПб, проспект Культуры, д.1 (ТРЦ Родео Драйв) с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
г.Екатеринбург, ул.Ясная, д.2 (ТЦ Фан Фан) с 10:00 - до 19:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д.29 с2 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 22:00 с 10:00 - до 22:00
МО, г. Звенигород, квартал Маяковского, д.1 кв.1 с 10:00 - до 20:00 выходной с 10:00 - до 21:00 с 10:00 - до 21:00
Раменское, ул.Дергаевская, д.34 (Вет.центр) - - до 20:00 с 12:00 - круглосуточно круглосуточно круглосуточно
Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8 (Вет.центр) - - до 20:00 с 12:00 - круглосуточно круглосуточно круглосуточно