График работы зоомагазинов «Четыре Лапы» в праздничные дни!

1. Интернет-зоомагазин «Четыре Лапы»:

Оформить заказ на сайте 4lapy.ru можно в любой день 24/7.

Самовывоз: 31 декабря – до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – по графику работы магазина

График работы горячей линии «Четыре Лапы»: 31 декабря – с 09:00 до 18:00 ; 1 января – с 12:00 до 21:00

График работы курьерской службы «Четыре Лапы»: 31 декабря – прием заказов до 14:00 для доставки день в день, доставка будет осуществляется до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – доставляем интернет-заказы с 14:00 до 22:00