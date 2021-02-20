График работы зоомагазинов «Четыре Лапы» в праздничные дни!
20.02.2021
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1. Интернет-зоомагазин «Четыре Лапы»:
- Оформить заказ на сайте 4lapy.ru можно в любой день 24/7.
- Самовывоз: 31 декабря – до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – по графику работы магазина
- График работы горячей линии «Четыре Лапы»: 31 декабря – с 09:00 до 18:00; 1 января – с 12:00 до 21:00
- График работы курьерской службы «Четыре Лапы»: 31 декабря – прием заказов до 14:00 для доставки день в день, доставка будет осуществляется до 18:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – доставляем интернет-заказы с 14:00 до 22:00
- График работы экспресс-доставки: 31 декабря – принимаем заказы на доставку день в день до 16:00; 1 января – праздничный выходной; 2 января – принимаем заказы с 14:00
2. Розничные зоомагазины «Четыре Лапы»:
|Магазин
|31 декабря
|01 января
|02 января
|07 января
|Москва, ул.Генерала Кузнецова,д.13 Жулебино
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Чертановская, д.63, корп.2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Москва, ул.Мастеркова, д.1 м.Автозаводская
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул.Ташкентская, д.2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Борисовские Пруды, д.26 ТЦ Ключевой
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул.Кустанайская, д.6 ТЦ Столица
|с 10:00 - до 17:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул.Вешняковская, д.17а, ТЦ Океан
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Уссурийская, д.9
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Саянская, д.7
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Твардовского, д.2, к.4, стр.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Южнобутовская, д.97
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Скобелевская, д.14
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Жулебинский б-р, д.9
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Большая Тульская, д.2
|с 9:00 - до 22:00
|с 13:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Москва, ул.Шоссейная, д.1/2, стр.4
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Осенний б-р, д.12
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.7
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул.Тушинская, д.17 ТЦ"Праздник"
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Перовская, д.32, стр.1
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Рублевское ш., д.28, к.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Волжский б-р,кв 113А, корп 1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Новоясеневский пр-т, д.7, ТЦ Калита
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Волгоградский пр, д.1,стр.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, Варшавское шоссе, д. 152А ТЦ Сомбреро
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Москва, Тишинская площадь, д. 1,стр.1 ТВК Тишинка
|с 10:00 - -
|выходной
|- - -
|- - -
|Москва, Святоозерская ул, д 1А ТЦ Косино Парк
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, пос. Коммунарка
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, Пролетарский пр-т, вл. 30
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Москва, Вешняковская, 29
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. Люблинская, 163/1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, б-р Дмитрия Донского, 2, стр. 1
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 12:00 - до 19:00
|с 10:00 - до 20:00
|Москва, Совхозная, 39
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Новочеркасский бульвар, д.51
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул. Домодедовская, д.28
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Миклухо-Маклая, 47а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Теплый Стан, д.10
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. Авиаконструктора Миля
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Череповецкая, д.18
|с 10:00 - до 20:00
|с 13:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Окская-Волжский б-р, мкр.115 А, Б корпус 205
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Новокосинская, 47
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, 3-й Митинский переулок, д.3
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва пос Внуковское ул. Летчика Ульянина
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г. Москва, ул. Новокосинская, д.8, корп.2
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва Саянская ТЦ «Столица».
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Магнитогорская д.2
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Москва, ул. Сходненская, д.25
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, ул.Ясеневая, д.30Б
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Декабристов, вл.35Г
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, Ленинградский проспект, д.74А
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. Инженерная, д.5
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. Шипиловская, д. 50/1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Митинская, д.36
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Менжинского, д.27 (EuroSpar)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. 2-я Вольская, д.1., корп.1 ООО Трояла
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Москва, Коровинское шоссе, д.20 корп.1
|с 10:00 - до 21:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул.Дежнева, д.27
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, Кронштадтский бульвар, вл. 3 (ТРЦ Гавань)
|с 10:00 - до 21:00
|выходной
|с 13:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 (ТЦ Перекресток)
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Митинская, д.53 (Билла)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Новые Ватутинки, 5-я Нововатутинская улица, 9
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва Новорижское ш. 22, влд. Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Москва, Чонгарский бульвар, д.7 (ТРЦ Ангара)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва Талинская, 18
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Москва Вернадского Капитолий
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|- - -
|г.Москва, ул.Профсоюзная, д.128 корп.3
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Москва, Солнцевский проспект, д.26
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Судостроительная, д.17
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, п.Сосенское, п. Коммунарка (ГМ Globus)
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|г. Москва, ул. Цандера, д.7 к.2а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г Москва г Московский ул Никитина д 2 (ТЦ Столица)
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г. Москва, Аминьевское ш., д.6 (ТРЦ West Kvartal)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, Кавказский бульвар, 17 ТЦ Эльбрус (ADG)
|с 10:00 - -
|- - -
|- - -
|- - -
|г.Москва, Славянский бульвар, д.9 к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул. Лескова, 14 ТЦ Будапешт (ADG)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Беломорская, 16а, ТЦ Нева (ADG)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Донецкая, д.23 стр.2
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Широкая 2а (ГМ Globus)
|с 8:00 - до 21:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 8:00 - до 22:00
|с 8:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Вавилова, д.3 (ТРЦ Гагаринский)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|г.Москва, Ленинский проспект, д.123В (ТЦ Галеон)
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Юных Ленинцев, 52 ТЦ Высота (ADG)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Щукинская, д.42 (ТРЦ Щука)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, г.Зеленоград, Крюковская площадь, д.1 (ТЦ Иридиум)
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, проспект Мира, д.211, корп. 2 (ТРК Европолис)
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Большая Черкизовская, 5А
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Москва, ул.Ташкентская, д.12/20
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Удальцова, д.42 (Перекресток)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г. Москва, ул. Коломенская, д. 17 ТЦ Океан
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г. Москва, ул. Новочеремушинская, д.53А
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул. Обручева, 16, к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Русаковская, д.31 (ТЦ Сокольники )
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул. Александры Монаховой д.94к2
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Москва, ул. Ельнинская, д. 20 к.1.
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Зеленодольская, д.18 корп.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул. Новокосинская, д.35
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Каховка, д.29А (ТРЦ Прайм Плаза)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Шоссейная, д.34/36 с.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.17 корп.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Дубнинская, д.10 к.1
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Поляны, д.5А к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул.Братиславская, д.31 к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Москва, ул. 3-я Парковая, вл.57 (ТЦ Парковый)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Липецк, ул.Германа Титова, д.10 (ТЦ Москва)
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, ул.Грина, д.7 (Перекресток)
|с 9:00 - -
|- - -
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Москва, Сиреневый бульвар, д.31 (ТЦ София)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Москва, ТРК Капитолий, пр-кт Вернадского, д.6 (Вет.центр)
|- - до 20:00
|с 14:00 - круглосуточно
|круглосуточно
|круглосуточно
|Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.94/41
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Санкт-Петербург, проспект Науки, д.30 корп.1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.82 корп.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Санкт-Петербург, Европейский проспект, 8
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Доблести, д.17 (ТЦ Миксер)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, проспект Королева, д.27
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.20 к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Индустриальная, 27
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Санкт-Петербуг Савушкина, д.116
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.68к4с1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 17, корп. 1, лит. А, пом. 1-Н (ТРЦ Сити Молл)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.3 (ТРЦ Лондон Молл)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Федора Абрамова, д.19к1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Туристская, д.26 стр.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д.1, к.1, стр.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Адмирала Черокова, д.18к3
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Бухарестская, д.89 (Перекресток)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Партизана Германа, д.14/117
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.64
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.74
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.60 корп.1 (Перекресток)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.49
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Долгоозерная, д.14 корп.2 (ТЦ 5 Озер)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, ул.Пражская, д.48/50 (ТЦ Южный Полюс)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Санкт-Петербург, проспект Художников, д.11
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А (Вет.центр)
|- - до 20:00
|с 12:00 - круглосуточно
|круглосуточно
|круглосуточно
|Жуковский, ул.Горького, д.5
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Балашиха, ш.Энтузиастов, д.80 ТЦ МаксСити
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 20:00
|Жуковский, ТЦ Самолет
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.49
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Раменское, Вокзальная пл. ТЦ Солнечный Рай
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Щелково, Пролетарский пр-т, д.7а
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Люберцы, ул.Смирновская, д.17 Рембыттехника
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Красково,ул.Карла Маркса, д.28 Все для Дома
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Мытищи, Шараповский пр-д,вл.2 ТЦ Красный Кит
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Жуковский, ул.Фрунзе, д.22
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Раменское, ул.Дергаевская, д.34
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Дзержинский, ул.Лесная, д.5
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Видное мкр.Солнечный, д.10 ТЦ Курс
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Иваново, ул.8 марта, д.32 ТЦ Серебряный Город
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Коломна, пл.Восстания, д.7 ТЦ Кадо
|с 10:00 - до 20:00
|- - -
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Фрязино, ул.60-летия СССР, д.10
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78 ТЦ Орех
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Электросталь,п-т Ленина, д.0/10 ТЦ Эльград
|с 10:00 - до 16:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ярославль, пос.Красный Бор, стр.1ТЦ Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Томилино, Егорьевское ш, стр.2 ТД Томилино
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Мытищи, ул.Семашко, д. 35
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Жуковский, ул.Дугина, д.28/12
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Климовск ТЦ Глобус ул.Молодежная, д.11
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Ярославль, Московский пр-т, д.108 ТЦ РИО
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Щелково ТЦ Глобус Пролетарский пр-т, д.18
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Владимир, Суздальский пр-т, д.28 ТЦ Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Иваново, ул.Куконковых, д.141 ТЦ Ашан
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Электросталь (4) пр-т Ленина, д.33/15
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Электросталь (5), ул.Карла Маркса, д.30
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Железнодорожный, ул.Советская ТЦ Эдельвейс
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Зеленоград, пос. Андреевка ТЦ Ашан
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Одинцово, Можайское шоссе, д.112а
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Одинцово (2) Вокзальная пл., д.2
|с 10:00 - до 21:00
|выходной
|- - -
|с 10:00 - до 21:00
|Чехов, ул.Московская, д.96 ТЦ Карнавал
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Ярославль, Тутаевское ш., д.1 ТЦ РИО (2)
|с 9:00 - до 21:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Дубна, Боголюбова пр-т, д.24а ТЦ Маяк
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.35
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Люберцы, Новорязанское ш, д.7 ТЦ Гренада
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Королев, пр-т Королева, д.22
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Дмитров, ул.Загорская
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Липецк, ул.Эдуарда Белана, д.26 ТЦ Ашан
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|ТРЦ М5Молл, Московское ш., д.65А
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воскресенск, ул.Кагана, д.17 ТЦ Атриум
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Ногинск (2), ул.Рогожская, д.67
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Егорьевск, ул.Советская, д.187
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Красногорский р-н, Пятницкое ш,2 ТЦОтрада
|с 10:00 - до 21:00
|с 13:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Королев, мкрн.Юбилейный, ул.Лесная, д.14
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Серпухов, Борисовское ш., д.3 ТЦ Корстон
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Владимир, Московское ш., д.2 ТЦ Лента
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д3
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Дмитров (2), ул.Профессиональная, д.7
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Обнинск, пр-т Маркса, д.45 ТРЦ"ТриумфПлаза"
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Луховицы, ул.Пушкина, д.125 ТЦ Кадо
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Лыткарино, ул.Парковая стр.2 ТРЦ Весна
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Красногорск, Павшинский бульвар, д.16
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Раменское, ул.Советская, д.16
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Кострома, ул.Магистральная ТРЦ РИО
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Балашиха (4) мкр. Авиаторов, ул.Третьяка,д.8
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 11:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Серпухов, Бульвар 65 лет Победы ТЦ Метро
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Долгопрудный, Новый б-р, д.3
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Рязань, р-н Дядьково, д.1, ТЦ Глобус
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Воскресенск, пл.Ленина,д.5 ТЦ Воскресенск
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.72
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Чехов (2), Симферопольское ш., д.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Красногорск (2), Волоколамское ш, д.3, стр.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Королев (2), пр-т Космонавтов, д.20А
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Электросталь, ул.Победы, д.6, корп.1а
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Волгоград, ул.им.Землячки, д.110Б
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Балашиха, ул.Свердлова, д.26
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Новомосковск, ул.Трудовые резервы,д.33Б
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Тверь, Октябрьский проспект, д.103
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ступино, пр-т Победы, д.63а
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Ярославль, ул.Победы, д.41 ТЦ Аура
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Тула, ул.Советская, д.47
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Реутов, Носовихинское ш., д.45 ТЦ Парк
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Одинцово, Можайское ш., д.71 ТЦ Дубрава
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Кострома, ул.Индустриальная,д.32 ТЦ Авокадо
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.14
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Воронеж, Бульвар Победы, д.23Б ТЦ Арена
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воронеж, ул.Домостроителей, д.24 ТЦ Лента
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Иваново, ул.Лежневская, д.55
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Сергиев-Посад, Новоугличское ш,ТЦ Капитолий
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Щелково, ул.Талсинская, д.2
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Рязань, Первомайский пр-т, 70 к.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ногинск, ул.Соборная, д.12 ТЦ Остров
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Электросталь, п.Случайный, ТЦ Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Тула Макси, Пролетарская 2
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Лобня, ул.Ленина, д.2а
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|- - -
|- - -
|Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.115
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Балашиха, Балашихинское шоссе, д.10
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Орел, Кромское шоссе, д.4
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65 А
|с 9:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Тула, с.Осиновая Гора ТЦ Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Солнечногорск, ул.Красная, д.22а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 20:00
|Подольск, ул.Подольская, д.2а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Жуковский, ул.Лацкова, д.3
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Люберцы, ТЦ Выходной
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Н.Новгород, ул.Бетанкура, д.1 ТЦ "Седьмое небо"
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Клин, ул. Гагарина, стр. 31/36
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Щербинка, ул.Железнодорожная, 44 ТЦ "Акварель"
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.6А
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воронеж, Московский пр-т, д.129/1
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Рязань, Московское шоссе, д.21 "Премьер"
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Люберцы, Октябрьский проспект, д. 368
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Видное, ул. Берёзовая, д.9
|с 10:00 - -
|выходной
|- - -
|- - -
|Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 64
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 12:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Воронеж, ул. Ростовская, д. 58/24
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Пушкино, ул. Чехова, д.1, корпус 3
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Бутово МОЛЛ
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Коломна, Советская площадь, д. 8, "Глобус"
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105, ТЦ "Глобус"
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Воронеж, Ленинский пр-т, д. 117
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Серпухов, ул. Ворошилова, д. 139, ТЦ Лето
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Химки, пр-кт Мельникова, стр. 2Г
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Сергиев Посад, ул.Вознесенскаяд.32а
|с 10:00 - до 20:00
|с 15:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Лобня, ТЦ Катюшки
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Зеленоград, Каменка корпус 1805
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Калуга, ул. Кирова, д. 20
|с 9:00 - до 19:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Калуга, ул. Кирова, д. 64
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Тверь, ул. Коминтерна, д.20/1 ТЦ Карусель
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Владимир, ул. Гагарина, д.5
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Липецк, ул. П.Смородина, д.13А ТЦ Армада
|с 10:00 - до 20:00
|с 13:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Обнинск, пр-т К. Маркса, д.114 ТЦ
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Тула, ул. Пролетарская, д. 22а ТЦ Рио
|с 10:00 - до 19:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Подольск, ул. Ленинградская, 21 ТЦ Западный
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Мытищи ТЦ «4Daily»
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Зеленопарк (Ржавки)
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Одинцово, ТЦ Глобус, село Юдино, д.55 е
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Тула, ул. Металлургов, ТЦ Демидовский
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Реутов, Юбилейный пр., 41
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Балашиха, ул. Рождественская д. 8
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Коломна, Астахова, 11
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Нижний Новгород, ул. Плотникова, 5
|с 9:00 - -
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Железнодорожный, ТЦ Кучино
|с 10:00 - до 21:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Мытищи, Летная, 21/2
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Московский, Хабарова, 2 ТРК «Новомосковский»
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Боровское шоссе, ТЦ "Петровский"
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Протвино, Ленина, 22 ТЦ Слава
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Котельники, Глобус
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Ковров, Лопатина, 7а
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Пушкино, Московский пр-т, д. 7а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Домодедово, мкр. Авиационный, пр-т Ак. Туполева, д. 2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 20:00
|с 9:00 - до 20:00
|Эко Видное, Ленинский р-он, Ермолино, уч.13
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 35
|с 9:00 - -
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Некрасовка, ул. Покровская, д. 20
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 13:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Зеленоград, пр. Центральный, корп.406
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Нижний Новгород, пр. Ленина, д.33
|- - -
|выходной
|- - -
|- - -
|Курск, ул. Карла Маркса, д.6
|с 10:00 - до 20:00
|с 13:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Химки, Юбилейный пр., д. 3А, стр.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 12
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 19:00
|Ярославль, Ленинградское ш, 123, ТЦ Альтаир
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Сергиев Посад, ул. Вифанская
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Курск, ул. Карла Маркса, 68
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 15:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воронеж, ул. Куколкина, 18
|с 10:00 - до 21:00
|с 13:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Иваново, пр. Строителей, д.25
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 54а, д.25 "Лента"
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Волгоград, Университетский проспект, д.107 (ТРЦ Акварель)
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Фрязино, ул.Советская, д.1В (ТЦ на Советской)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Нижегородская область, г.Бор, ул.Пушкина, д.102 (Перекресток)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|МО, г. Долгопрудный, Старо Дмитровское ш., д. 11 (ЖК Московские Водники)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|МО, г.Серпухов, ул.Советская, вл.111 (ТЦ Атлас)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|МО, г.Реутов, ул.Ленина, д.1А (ТЦ Карат)
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|выходной - выходной
|с 10:00 - до 21:00
|МО, г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.48 (Глобус)
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|г.Обнинск, пр.Маркса/ул.Курчатова (ТЦ Обними)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|- - -
|МО, г.Дедовск, ул.Железнодорожная, д.14
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Кострома, Красносельское ш., д.1 (ТРЦ Коллаж)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Курск, ул.Студенческая, д.1 (ТЦ Европа-40)
|с 10:00 - до 20:00
|с 13:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Тула, ул. Советская, д.10 (ТЦ Куклы)
|с 10:00 - до 21:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Краснознаменск, ул. Молодежная, зд. 2/1 ООО Модуль
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2, пом. 5
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Волгорад, бульвар 30-летия Победы, д.21 (ТРЦ Парк Хаус)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ярославль, ул.Фрунзе, д.38 (ТЦ Фреш)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Балашиха, шоссе Энтузиастов, вл.11 с.4 (ТЦ Новоизмайловский)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Малаховка ТЦ Малаховское озеро
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Липецк, проспект 60-летия СССР, д.34 (ТЦ Линия)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Липецк, ул.Зои Космодемьянской, д.8 (ТЦ Квартал)
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 18:00
|Орехово-Зуево, ул.Бирюкова, д.2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Волгоград, улица 50 лет Октября, 15А (ТЦ Юбилейный)
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Домодедово, ул.Гагарина, д.37
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Тюмень, ул.Мельникайте, д.137 (ТЦ Южный)
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Волгоград, проспект Героев Сталинграда, д.50
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Казань, ТЦ Радужный, село Осиново, ул. Садовая, д.9
|с 10:00 - -
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.о.Балашиха, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, ул.Рождественская, д.3 (ТЦ Конфитюр)
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Красногорск, ул. Ленина, д. 55 ООО «КОРС»
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Липецк, ул.Белана, д.10 (ТЦ Белана)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Балашиха Павлино
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г. Калуга, ул. Генерала Попова, зд.1а (ГМ Globus)
|с 8:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 8:00 - до 22:00
|с 8:00 - до 22:00
|Королев, Комунальная Глобус как глобус Новорижский
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|МО, г.Видное, ул.Олимпийская д.6, корп. 1
|с 10:00 - до 20:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г. Одинцово, ул. Сколковская, д.1б пом.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|МО, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д.74 (ТЦ Город)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Солнечногорск, ул.Дзержинского, д.15а
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Химки, ул.Совхозная, д.11
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.63 (ТЦ Гранат)
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Чехов, Чехова 1
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина б-р Космонавтов
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Екатеринбург ул. Металлургов, д.87 (ТРЦ Мега)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО Дрожжино, Новое шоссе, д.2
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, г.Одинцово, ул.Кутузовская, д.4 помещ.3
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Тверь, Октябрьский проспект, д. 101 (ГМ Globus)
|с 9:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Ленинградская обл., Всеволожский муниц. р-он, Заневское г.п., д. Кудрово, Европейский просп., д.16
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Химки, Ленинградское ш., вл. 5 (ТЦ Лига)
|с 9:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Липецк, ул. Космонавтов, д.98 (ТЦ Ноябрьский)
|с 9:00 - до 18:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Волгоградская область, г.Волжский, бульвар Профсоюзов, д.1Б (ТРК Планета Лето)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Екатеринбург, ул. Блюхера, д.39 (ТЦ Аида)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.90 (ТЦ Франт)
|- - -
|- - -
|- - -
|- - -
|МО д.Мисайлово, Ленинский г.о., Литературный б-р, д.6
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г. Казань, ул. Павлюхина, д.100 (ТРК Казань Молл)
|с 10:00 - до 20:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Долгопрудный, проспект Пацаева, д.11
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Ростов-на-Дону, ул.Добровольского, д.18/22
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, г. Наро-Фоминск, Площадь Свободы, д. 2, корп. 1 (ТЦ Воскресенский Пассаж)
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Краснодар, шоссе Нефтяников, д.42 (ТЦ Сказка)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино, Воронцовский бульвар, д.18
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Одинцово, ул.Неделина, д.9
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Тюмень, улица 50 лет Октября, 14 (ТЦ Магелан)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Люберцы, ул.Вертолётная, д.38/1
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|г.Владимир, ул.Верхняя Дуброва, д.33
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, Ленинский го, село Молоково, Ново-Молоковский бульвар, д.12
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Истра, ул. Ленина, д. 17
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, г.Химки, Транспортный проезд, д.3
|с 10:00 - -
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Краснодар, ул. Володи Головатого, д.313 (ТРЦ Галерея Краснодар)
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д.13
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Ленинский г.о., д. Тарычёво, 7В
|с 9:00 - до 19:00
|выходной
|с 9:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|г.Всеволожск, Всеволожский проспект, д.53
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д.32б ТЦ Горизонт
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|Екатеринбург_ул. Вильгельма де Геннина, д.37
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, г.Подольск, ул.Академика Доллежаля, д.3с1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Тула, ул. Пузакова, д. 1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, д.27 (ТРЦ Мега)
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Клин, ул.Карла Маркса, д. 82, пом. 1А
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, 3А (ТЦ Торговый Квартал)
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.187В (ТРК Фантастика)
|с 10:00 - до 18:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.147А ЦЗП
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.105А (ТЦ Гагаринский)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|- - -
|Нижегородская область, Дзержинск, Ленина проспект, 66, ТЦ Дзержинец
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МО, г.Королёв, ул.Фрунзе, д.2 (ТЦ Подлипки)
|с 9:00 - до 21:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|Тульская область, г.Новомосковск, ул.Калинина, д.22 (Перекресток)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 9:00 - до 21:00
|с 9:00 - до 21:00
|МЕГА, Химки
|с 10:00 - до 20:00
|с 12:00 - 0:00
|с 10:00 - 0:00
|с 10:00 - 0:00
|г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д.1 (ТРК МегаМаг)
|с 10:00 - до 18:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, Мытищинский район, 84 км МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 3, стр. 1 (ГМ АШАН)
|с 9:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 9:00 - до 22:00
|Пермь, ш. Космонавтов, стр. 162Б, ТРЦ Планета
|с 10:00 - до 19:00
|с 14:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|СПб, проспект Культуры, д.1 (ТРЦ Родео Драйв)
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|г.Екатеринбург, ул.Ясная, д.2 (ТЦ Фан Фан)
|с 10:00 - до 19:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Пионерская, д.29 с2
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 22:00
|с 10:00 - до 22:00
|МО, г. Звенигород, квартал Маяковского, д.1 кв.1
|с 10:00 - до 20:00
|выходной
|с 10:00 - до 21:00
|с 10:00 - до 21:00
|Раменское, ул.Дергаевская, д.34 (Вет.центр)
|- - до 20:00
|с 12:00 - круглосуточно
|круглосуточно
|круглосуточно
|Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8 (Вет.центр)
|- - до 20:00
|с 12:00 - круглосуточно
|круглосуточно
|круглосуточно