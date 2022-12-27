График работы Четыре Лапы в праздничные дни
27.12.2022
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1. Интернет-магазин Четыре Лапы:
- Оформить заказ на сайте 4lapy.ru можно в любой день 24/7.
- График работы экспресс-доставки (1 час): 31 декабря – до 16:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00
- График работы экспресс-доставки (3 часа): 31 декабря – до 15:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00
- График работы курьерской службы Четыре Лапы: 31 декабря – до 18:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00
- Самовывоз: 31 декабря – до 18:00; 1 января – недоступно; 2 января – доступно
- График работы горячей линии Четыре Лапы: 31 декабря – с 09:00 до 18:00; 1 января – с 12:00 до 21:00
2. Розничные зоомагазины Четыре Лапы:
|Адрес магазина
|31 декабря
|01 января
|02 января
|07 января
|Балашиха, Балашихинское ш., д.10
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Балашиха, ГМ Глобус, ш. Энтузиастов, д. 48
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д.3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Балашиха, мкр. Павлино, д 18, кор.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Балашиха, ТЦ Атак мкрн. Авиаторов, ул.Третьяка, д.8
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Балашиха, ТЦ МаксСити, ш.Энтузиастов, д.80
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 20:00
|Балашиха, ТЦ Новоизмайловский, ш.Энтузиастов, вл.11, стр.4
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Балашиха, ул.Свердлова, д.26
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Белгород, Народный бульвар, дом 79б
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Бор, ул. Пушкина, д. 102
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Видное, ТЦ «Эко Видное», квартал Северный, д. 2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Видное, ТЦ Виктория, ул. Берёзовая, д.9
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Видное, ТЦ Галерея 9-18, ул.Олимпийская, д.6 корп.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Видное, ТЦ Курс, мкрн. Солнечный, д.10
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Владимир, ГМ Глобус, Суздальский пр-т, д.28
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Владимир, пр-т Строителей, д. 9б
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Владимир, ТЦ Лента, Московское ш., д.2
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.33
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Владимир, ул. Гагарина, д.5
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Волгоград, , Университетский пр-кт, 107
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, д.50
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Волгоград, ТРЦ Парк Хаус, б-р 30-летия Победы, д.21
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Волгоград, ТЦ Мармелад, ул.им.Землячки, д.110Б
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Волгоград, ТЦ Юбилейный, ул. 50 лет Октября, д.15А
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Волжский, ТРК Планета Лето, б-р Профсоюзов, 1Б
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Воронеж, , Московский пр-т, д.129/1
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Воронеж, бул. Победы, д.23Б
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Воронеж, Ленинский пр-т, д.117
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Воронеж, ТЦ Галереи Чижова, ул. Куколкина, 18
|10:00 - 21:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.65А
|9:00 - 20:00
|12:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Воронеж, ул. Ростовская, д.58/24
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Воронеж, ул.Домостроителей, д.24
|9:30 - 20:00
|выходной
|9:30 - 21:30
|09:30 - 21:30
|Воскресенск, ТЦ Атриум, ул.Кагана, д.17
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Воскресенск, ТЦ Воскресенский, пл.Ленина, д.5
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Всеволжск, Всеволжский пр-т, д.53
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Дедовск, ул. Главная, д.1Б
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Дзержинск, пр-т Ленина, д.66, пом1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Дзержинский, ул.Лесная, д.5
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Дмитров, ТРЦ Малыш, ул.Загорская, вл.26
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Дмитров, ТЦ Дмитровский, ул.Профессиональная, д.7
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Долгопрудный, Новый б-р, д.3
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 22:00
|Долгопрудный, пр-т Пацаева, д.11
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Долгопрудный, ТЦ Город, Лихачевский пр-т, д. 74
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Долгопрудный, ТЦ Конфитюр, Лихачевский проспект, д.64
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Домодедово, мкр-н Северный, ТЦ Форус, ул. Гагарина, д.37
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Домодедово, Привокзальная пл, д.7, ТЦ Домос
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 20:00
|9:00 - 20:00
|Домодедово, ТЦ «Торговый город», мкр. Авиационный, ул. Ак. Туполева, д. 2
|9:00 - 20:00
|14:00 - 20:00
|9:00 - 20:00
|9:00 - 20:00
|Домодедово, ТЦ Торговый Квартал, мкр. Северный, Каширское ш., стр. 3а
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Дубна,ТЦ Маяк, Боголюбова пр-т, д.24А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Егорьевск, ул.Советская, д.187
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.188 (Перекресток)
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Екатеринбург, ТЦ Аида, ул. Блюхера, д. 39
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Екатеринбург, ТЦ Гранат, ул. Амундсена, д. 63
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Екатеринбург, ТЦ МЕГА, ул. Металлургов, д.87
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 37
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Екатеринбург, ул. Ясная, д.2
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Железнодорожный, ТЦ Эдельвейс, р-н Кучино, ул. Центральная, д.40
|10:00 - 21:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Железнодорожный, ул. Пионерская, д.29, стр.2
|10:00 - 20:00
|11:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Железнодорожный, ул.Советская
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Жуковский, ТЦ Билла, ул.Лацкова, д.3
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Жуковский, ТЦ Самолет, ул.Гагарина, д.60А
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Жуковский, ул.Горького, д.5
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Жуковский, ул.Дугина, д.28/12
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Жуковский, ул.Фрунзе, д.22
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Звенигород, кв-л Маяковского, д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Зеленоград, Крюковская пл, д.1, ТЦ Иридиум
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Зеленоград, пр. Центральный, корп.406, ТЦ Океан
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Зеленоград, ТЦ Ашан, пос. Андреевка, ул.Жилинская, д.1, стр.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Зеленоград, ТЦ Зеленопарк, пос.Ржавки, 2й мкрн., д.20
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Зеленоград, ТЦ Ольга, корп.1104
|10:00 - 19:00
|выходной
|12:00 - 19:00
|10:00 - 19:00
|Зеленоград, ТЦ Панфиловский, Панфиловский пр-т, д.6А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Зеленоград, ул.Каменка, корп.1805
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Иваново, ТЦ Ашан, ул.Куконковых, д.141
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 22:00
|Иваново, ТЦ Серебряный Город, ул.8 марта, д.32
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Иваново, ТЦ Тополь, ул.Лежневская, д.55
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Иваново, ТЦ Ясень, пр-кт Строителей, 25
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Истра, ул. Ленина, д. 17
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Казань, проспект Победы, д.91 (ТЦ Южный)
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Казань, ТРК Казань Молл, ул. Павлюхина, д.91
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Казань, ТЦ Франт, ул. Юлиуса Фучика, д.90
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Калуга, ГМ Глобус, ул. Генерала Попова, зд. 1а
|8:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|Калуга, ТЦ Галерея, ул. Кирова, д.20
|9:00 - 19:00
|12:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Калуга, ул. Кирова, д.64
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Климовск, ГМ Глобус, ул.Молодежная, д.11
|9:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Клин, ТЦ Атак, ул. Гагарина, стр.31/36
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Клин, ул. Карла Маркса, д.82
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Ковров, ТЦ Ковров-Молл, ул.Лопатина, д.7А
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Коломна, Астахова, 11
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Коломна, ТРЦ Глобус, пл. Советская, д.8
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Коломна, ТЦ Кадо, пл.Восстания, д.7
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Коммунарка, ТЦ Перекресток, ул.Ал.Монаховой, д.30, стр.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Королев, мкрн.Юбилейный, ул.Лесная, д.14
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Королев, пр-т Королева, д.22
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Королев, ТК Подлипки, ул. Фрунзе, д. 2Б
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Королев, ТЦ Гелиос, пр-т Космонавтов, д.20А
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Королев,ГМ Глобус, ул. Коммунальная, д.1
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Кострома, Красносельское ш., д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Кострома, ТРЦ РИО, ул.Магистральная
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Кострома, ул.Индустриальная,д.32
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Котельники, ул. Cосновая, д.1, корп.4
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Котельники,ГМ «Глобус», Новорязанское ш, д. 24
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Красково, ТД Все для Дома, ул.К.Маркса, д.28
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Красногорск, б-р Космонавтов, д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Красногорск, Павшинский б-р, д.16
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Красногорск, Подмосковный б-р, д. 13
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Красногорск, ТРЦ "Парк", ул. 50 лет Октября, д.12
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Красногорск, ТЦ Карамель, Волоколамское ш, д.3, стр.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Красногорск, ул.Ленина, д.55
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Красногорский р-н, ТЦ Отрада, Пятницкое ш., д.2
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Краснодар, ТЦ Галерея Краснодар, ул. Володи Головатого, д.313, Лит. А
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Краснодар, ТЦ Сказка, ш. Нефтяников, д. 42
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Краснознаменск, ТЦ Звездный, ул. Молодежная, зд. 2/1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Курск, ТЦ Европа, ул. Студенческая, д. 1
|10:00 - 20:00
|12:00 - 20:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Курск, ТЦ Мега Гринн, ул. Карла Маркса, 68
|10:00 - 19:00
|15:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Курск, ул. Карла Маркса, д.6, ТЦ Central
|10:00 - 20:00
|12:00 - 21:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ленинградская обл, п. Мурино, б-р Воронцовский, д. 18
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ленинский муниципальный р-он, р.п. Дрожжино, Новое ш., д. 2, пом.4
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 12
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Ленинский р-он, ТЦ Тарычево, д. Тарычево, д. 7В/1
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Липецк, ТЦ Армада, ул. П.Смородина, д.13А
|10:00 - 18:00
|14:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Липецк, ТЦ Атмосфера, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Липецк, ТЦ Ашан, ул.Эдуарда Белана, д.26
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Липецк, ТЦ Квартал, ул. Зои Космодемьянской, д.8
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 18:00
|Липецк, ТЦ Линия, пр-т им. 60-летия СССР, д.34
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Липецк, ул. Германа Титова, д.10
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Липецк, ул. Космонавтов, д.98, ТЦ "Ноябрьский"
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Лобня, ТЦ Катюшки, ул.Ленина, д.67
|10:00 - 18:00
|выходной
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Лобня, ул. Ленина, д.19, пом.3Н
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Луховицы, ТЦ Кадо, ул.Пушкина, д.125
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Лыткарино, ул.Парковая стр.2
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Люберцы, Октябрьский пр-т, д.368
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Люберцы, Рембыттехника, ул.Смирновская, д.17
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Люберцы, рп Малаховка, ТЦ Малаховское Озеро, Быковское ш., д. 48
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Люберцы, ТЦ Выходной, Октябрьский пр-т, д.112
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Люберцы, ТЦ Гренада, Новорязанское ш., д.7
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Люберцы, ул. Вертолетная, д. 38/1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.3
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Мисайлово д., Ленинский р-н, Литературный б-р, д. 6
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, 3-й Митинский переулок, д.3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Бирюлево-Восточное, ул. Элеваторная, д.12, корп. 2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, б-р Дм.Донского, д.2, стр.1, ТЦ
|10:00 - 19:00
|выходной
|12:00 - 19:00
|10:00 - 20:00
|Москва, Варшавское ш., д.152
|10:00 - 18:00
|выходной
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Внуковское, ул.Корнея Чуковского, д.2 (МТЦ Сказка)
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Волгоградский пр-т, д.1, стр.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Волжский б-р, д.7, ТЦ Перекресток
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Волжский б-р, кв.113А, корп.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, г.Зеленоград, к900 (Перекресток)
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.42
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ГМ Глобус, Новорижское ш., 22 км, вл. 1, стр. 1
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, ГМ Глобус, ул. Широкая, д.2А
|8:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|Москва, ГМ ОКЕЙ, ул. Озерная, д.50
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Жулебинский б-р, д.9
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, Зеленый проспект, д.81 (РЦ Киргизия) ADG
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Коровинское ш., д. 20, к.1
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Можайское шоссе, д. 39, ТЦ
|10:00 - 21:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Некрасовка, ул. Рождественская, д.11,
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, Новоухтомское шоссе, вл. 2А
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Новочеркасский б-р, д.51
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, Новые Ватутинки, 5-я Нововатутинская ул., д.9
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Ореховый бульвар, д.22А (ТЦ Облака)
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Осенний б-р, д.12
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, п. Внуковское,ул. Летчика Ульянина, 6
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.94, корп.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, п.Коммунарка, ул.Ал. Монаховой, д.61, стр.1
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д.3, корп.1
|10:00 - 21:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, пр-д Дежнева, д. 27, к. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Рублевское ш., д.28, к.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, Саянская, 8а
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Сиреневый б-р, д.31
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, Славянский б-р, д.9, корп.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Солнцевский пр-кт, д.26
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, Солнцевский проспект, д.21
|10:00 - 20:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТВК Тишинка, Тишинская пл., д.1
|10:00 - 19:00
|выходной
|12:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ТРК Европолис, пр-т Мира, д.211, корп.2
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТРК Капитолий, пр-кт Вернадского, д.6
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТРЦ Бутово Молл, п.Воскресенское, Чечерский пр-д, д.51
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТРЦ Гавань, Кронштадтский б-р, вл.3
|10:00 - 18:00
|выходной
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТРЦ Гагаринский ул. Вавилова, д.3
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, ТРЦ Небо, ул. Авиаторов, вл.5
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТРЦ Прайм Плаза, ул. Каховка, д.29А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Ангара, б-р Чонгарский, д.7
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Ашан, Пролетарский пр-т, д.30
|9:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Белград, ул. Домодедовская, д.28
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Будапешт, ул. Лескова, д.14
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Высота, ул. Юных Ленинцев, вл.52
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Галеон, Ленинский пр-т, вл 123, кор 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Калита, Новоясеневский пр-т, д.7
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Квартал W, Аминьевское шоссе, вл 15
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 10:00
|Москва, ТЦ Ключевой, ул.Борисовские Пруды, д.26
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Корабль, ул.Б.Тульская, д.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Косино, ул.Святоозерская д.1А
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Люблино, ул. Совхозная, д.39
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Марка, ул. Инженерная, д.5
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Марьино, ул. Люблинская, дом 163/1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Миля, ул. Ген.Кузнецова, 22
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Нева, ул. Беломорская, д.16а
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Океан, ул. Коломенская, д. 17
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Океан, ул.Вешняковская, д.17А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Парковый, ул. 3-я Парковая, д.57
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Петровский, Боровское ш., д.35
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Праздник, ул.Тушинская, д.17
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Саяны, ул.Саянская, д.7
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Сирень, ул.Шоссейная, д.1/2, стр.4
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Сокольники, ул. Русаковская, д.31
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Столица, ул.Кустанайская, д.6
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Тбилиси, ул. Новочеремушкинская, д.53А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ТЦ Щука, ул. Щукинская, д.42
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ТЦ Эльбрус, Кавказский бульвар, д.17
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. 2-я Вольская, д.1к1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул. Большая Очаковская, д.29
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5а
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Братиславская, д.31, к.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Декабристов, д.17 (РЦ Байконур) ADG
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Декабристов, д.35Г
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Донецкая, д.23, стр.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Дубнинская, д.10, к.1
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Ельнинская, д.20, к.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул. Зеленодольская, д.18, к.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Каргопольская, д.11, к.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Магнитогорская, д.2,
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, кор.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Менжинского, д. 27
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Митинская, д.36
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Митинская, д.53, ТЦ Билла
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Новокосинская, 8к2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Новокосинская, д.35
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Новокосинская, д.47
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Обручева, д. 16, к. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Покровская, д. 20
|10:00 - 18:00
|выходной
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Поляны, д.5А, корп.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Профсоюзная, д.128, корп.3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Судостроительная, д.17
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Таллинская, д.18, ТЦ ЕвроСпар
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, ул. Ташкентская, д.12/20
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул. Теплый Стан, д.10
|10:00 - 18:00
|выходной
|выходной
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Удальцова, д. 42 ТЦ Перекресток
|9:00 - 21:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул. Цандера, д.7, к.2А
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Часовая, дом 11, стр.4
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул. Череповецкая, д.18
|10:00 - 19:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Шипиловская, д. 50к1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Шолохова, д.22
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Шоссейная, д. 34/36, стр. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул. Ясеневая, д.30Б
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Москва, ул.Вешняковская, д.29
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Ген.Кузнецова, д.13
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.7
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Дубравная, вл.51 (ГМ Globus)
|8:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|8:00 - 22:00
|Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Мастеркова, д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.47А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул.Михайлова, д.30Ак4
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Москва, ул.Михалковская, д.4А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Перовская, д.32, стр.1
|9:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Скобелевская, д.14
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Спасская Большая, д.27 стр.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Сходненская, 25
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 20:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Ташкентская, д.2
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Твардовского, д.2, к.4, стр.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Тихвинская, д.17 с.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Москва, ул.Уссурийская, д.9
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Чертановская, д.63, корп.2
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Москва, ул.Южнобутовская, д.97
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Московский, ТЦ Новомосковский, ул. Хабарова, д.2
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Московский, ул. Никитина, д. 2, ТЦ «Столица
|10:00 - 20:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Мурино, ул. Шувалова, д. 11
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Мытищи, ТПЗ Алтуфьево, 84 км МКАД, вл.3, стр.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Мытищи, ТЦ 4DAILY, ул.Мира, д.32/2
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Мытищи, ТЦ Красный Кит, Шараповский пр-д, вл.2
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 23:00
|Мытищи, ул. Летная, д.21/2
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Мытищи, ул. Юбилейная, д.10
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Мытищи, ул.Семашко, д.35
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Наро-Фоминск, ТЦ Воскресенский Пассаж, пл. Свободы, д.2, корп.1
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 33
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.105А
|9:00 - 20.00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Нижний Новгород, ТЦ Седьмое небо, ул.Бетанкура, д.1
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Нижний Новгород, ТЦ Фантастика, ул. Родионова, д.187, 187в
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.115, ТЦ Луч
|9:00 - 16:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Нижний Новгород, ул.Плотникова, д.3а, ТЦ Перекресток
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 35
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Новая Адыгея, ТЦ Мега, Тургеньевское ш., д.27
|10:00 - 18:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Новомосковск, ТЦ Первый, ул.Трудовые резервы, д.33Б
|10:00 - 19:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Новомосковск, ул. Калинина, д. 22 (ул. Комсомольская, д. 47/22)
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ногинск, ТЦ Остров, ул.Соборная, д.12
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.72
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ногинск, ул.Рогожская, д.67, ТЦ Олимп
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Обнинск, ТРЦ Триумф-Плаза, пр-т К.Маркса, д.45
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Обнинск, ТЦ 12 месяцев, пр-т К. Маркса, д.114
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Обнинск, ТЦ Обними, ул. Курчатова, д.55
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16, ТЦ Атлас
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 19:00
|Одинцово, Можайское шоссе, д. 147А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, Можайское шоссе, д.112а
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ТЦ Андромеда, Вокзальная пл., д.2
|10:00 - 20:00
|выходной
|выходной
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ТЦ Дубрава, Можайское ш., д.71
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4, пом. 3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ул. Неделина, д.9
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово, ул. Сколковская, д. 1Б пом.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Одинцово,ГМ Глобус, с.Юдино, д.55Е
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Орел, ТЦ Мега-Гринн, Кромское ш., д.4
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Орехово-Зуево, ТЦ Орех, ул.Ленина, д.78
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.2
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.49
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.35, ТЦ Павло Посадский
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Пермь, ТРЦ Планета, ш. Космонавтов, стр. 162Б
|10:00 - 19:00
|14:00 - 20:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Пермь, ул. Мира, д.41/1 (ТЦ Столица)
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Подольск, ТЦ Западный, ул.Ленинградская, д.21
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Подольск, ул. Академика Доллежаля, д. 3, стр. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39, к.5
|10:00 - 18:00
|выходной
|выходной
|10:00 - 22:00
|Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.14
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Подольск, ул.Подольская, д.2А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Протвино, ТЦ Слава, ул. Ленина, д.22
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Пушкино, ГМ Глобус, Красноармейское ш., вл.105
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Пушкино, Московский пр-т, д. 7а , ТЦ Кинотеатр Победа
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Пушкино, ул. Чехова, д.3
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Раменское, ТЦ Солнечный Рай, Вокзальная пл., д.4Б
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Раменское, ул.Дергаевская, д.34
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Раменское, ул.Советская, д.16
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Республика Татарстан, с. Осиново, ул. Садовая, 9, ТЦ Радужный
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Реутов, ТЦ Реутов-Парк, Носовихинское ш., д.45
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Реутов, ул. Ленина, д. 1А
|10:00 - 19:00
|выходной
|выходной
|10:00 - 21:00
|Реутов, Юбилейный пр., д.41
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Ростов-на-Дону, ТРК МЕГАМАГ, ул. Пойменная, д.1
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ростов-на-Дону, ТЦ Горизонт, пр. Михаила Нагибина, д.32б
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ростов-на-Дону, ул.Добровольского,18/22
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Рязань, Московское ш., д.21
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Рязань, Московское ш., д.65А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Рязань, Первомайский пр-т, д.70, к.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Рязань, с.Дядьково, д.1
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная д.47
|10:00 - 21:00
|15:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Самара, Московское шоссе, д.185А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Самара, ул. Дыбенко, д.30
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 23:00
|10:00 - 20:00
|Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.7 к.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, Европейский пр-т, д.8
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, Европейский пр-т., д.16
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, д.27, лит.А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 64, корп. 1, стр. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 20:00
|10:00 - 20:00
|Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 4, стр.1, ТЦ Бестужевский
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, Кудрово, ул. Ленинградская, д.3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д. 1, корп. 1, стр.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.121
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 82, корп.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.49, стр.1
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.1 (ТЦ)
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 63, к.1, стр.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 60, корп 1А, Перекрестогк
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.32 к.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, пр-т Королева, д.27, кор.1, лит.А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 30, корп. 1, лит А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А,
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, пр-т Художников, д. 11, лит. А
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ТРК Родео Драйв, пр. Культуры, д. 1, лит. А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ТРЦ Сити Молл, Коломяжский пр-т, д. 17, корп. 1, лит. А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ТЦ 5 ОЗЕР, ул. Долгоозерная, д.14, корп.2, лит.А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ТЦ Лондон Молл, ул. Коллонтай, д. 3, лит. А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ТЦ Миксер, ул. Доблести, д. 17, корп. 1, стр. 1
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. 18, корп. 3, лит.А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.94/41, лит. В
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, ТЦ Карусель
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.20, корп.1, лит.А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117, лит. А
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 20:00
|Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.48/50, лит. А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 116, лит. А, ТЦ Карусель
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.36/9 (Перекресток)
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 26, стр. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 19, корп. 1, лит. А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ул.Васи Алексеева, д.4 стр.1
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Санкт-Петербург, ул.Тепловозная, д.31
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 20:00
|Сергиев Посад, ТЦ Капитолий, Новоугличское ш., д.85
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.32А
|7:00 - 20:00
|15:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Серпухов, б-р 65 лет Победы, д.4
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Серпухов, ТЦ Корстон, Борисовское ш., д.3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Серпухов, ТЦ Лето, ул. Ворошилова, д.139
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Серпухов, ул. Советская, вл. 111 ТЦ Атлас
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Солнечногорск, ТЦ Солнечный, ул.Красная, д.22А
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Солнечногорск, ул. Дзержинского, стр. 15А, ТЦ Спар
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ступино, ТЦ Курс, пр-т Победы, д.63А
|10:00 - 19:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Тверь, Октябрьский пр-т, д.103
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Тверь, пр-т Октябрьский, д. 101
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Тверь, ул. Коминтерна, д.20/1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Томилино, ТД Томилино, Егорьевское ш., стр.2
|9:00 - 21:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Троицк, ТЦ Слава, Сиреневый б-р, д.1
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Тула, ТЦ Глобус, с.Осиновая Гора, ул.А.Шипунова, д.1А
|9:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Тула, ТЦ Гостиный двор, ул.Советская, д.47
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Тула, ТЦ Демидовский, ул.Металлургов, д.62А
|10:00 - 21:00
|12:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Тула, ТЦ Куклы, ул. Советская, д.10
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Тула, ТЦ Макси, ул.Пролетарская, д.2
|10:00 - 20:00
|12:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Тула, ТЦ РИО, ул. Пролетарская, д.22А
|10:00 - 19:00
|12:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Тула, ул. Пузакова, д. 1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Тюмень, ТЦ Магеллан, ул. 50 лет Октября, 14
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Тюмень, ТЦ Мегамарт, ул. Розы Трениной, д.3, к.2
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Тюмень, ТЦ Южный, ул. Мельникайте, д. 137
|10:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Фрязино, ул. Советская, 1В, ТЦ На советской
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Фрязино, ул.60-летия СССР, д.10, ТЦ Вико
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д.11
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Химки, пр-т Мельникова, стр.2Г, ТЦ Новый дом
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Химки, Транспортный пр-д, д. 3
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Химки, ТРЦ МЕГА, мкр-н ИКЕА, корп. 2
|10:00 - 20:00
|12:00 - 23:00
|10:00 - 23:00
|10:00 - 23:00
|Химки, ТЦ Лига, Ленинградское ш., вл.5
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Химки, ул. Маяковского, д. 14
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Химки, Юбилейный пр., д. 3А, стр.1, ТЦ Шайба
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Чехов, ТЦ Карнавал, ул.Московская, вл.96
|10:00 - 21:00
|13:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Чехов, ТЦ Карусель, Симферопольское ш., д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Чехов, ул. Чехова, д.1
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Щелково, Пролетарский пр-т, д.7А
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Щелково, ул.Талсинская, д.2
|10:00 - 19:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Щелково,ГМ Глобус, Пролетарский пр-т, д.18
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Щербинка, ТЦ Акварель, ул.Железнодорожная, д.44
|10:00 - 20:00
|12:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Электросталь, ГМ Глобус, п.Случайный, м.1, стр.2
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Электросталь, пр-т Ленина, д.33/15
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00
|Электросталь, ТЦ Эльград, пр-т Ленина, д.0/10
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Электросталь, ул.К.Маркса, д.30
|9:00 - 18:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Электросталь, ул.Победы, д.6, корп.1А
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ярославль, ГМ Глобус, пос.Красный Бор, стр.1
|9:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Ярославль, Ленинградский пр-т, 123
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ярославль, ТЦ Аура, ул.Победы, д.41
|10:00 - 20:00
|14:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|10:00 - 22:00
|Ярославль, ТЦ Лента, Ленинградский пр-т, д. 54а
|9:00 - 19:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Ярославль, ТЦ РИО, Московский пр-т, д.108
|9:00 - 18:00
|выходной
|9:00 - 22:00
|9:00 - 22:00
|Ярославль, ТЦ РИО, Тутаевское ш., д.1
|9:00 - 20:00
|выходной
|9:00 - 21:00
|9:00 - 21:00
|Ярославль, ТЦ Фреш, ул. Фрунзе, д.38
|10:00 - 20:00
|выходной
|10:00 - 21:00
|10:00 - 21:00