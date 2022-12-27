График работы Четыре Лапы в праздничные дни

27.12.2022
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1. Интернет-магазин Четыре Лапы:


  • Оформить заказ на сайте 4lapy.ru можно в любой день 24/7.

  • График работы экспресс-доставки (1 час): 31 декабря – до 16:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00

  • График работы экспресс-доставки (3 часа): 31 декабря – до 15:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00

  • График работы курьерской службы Четыре Лапы: 31 декабря – до 18:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00

  • Самовывоз: 31 декабря – до 18:00; 1 января – недоступно; 2 января – доступно

  • График работы горячей линии Четыре Лапы: 31 декабря – с 09:00 до 18:00; 1 января – с 12:00 до 21:00


2. Розничные зоомагазины Четыре Лапы:



Адрес магазина 31 декабря 01 января 02 января 07 января
Балашиха, Балашихинское ш., д.10 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Балашиха, ГМ Глобус, ш. Энтузиастов, д. 48 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Рождественская, д.3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Балашиха, мкр. Павлино, д 18, кор.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Балашиха, ТЦ Атак мкрн. Авиаторов, ул.Третьяка, д.8 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Балашиха, ТЦ МаксСити, ш.Энтузиастов, д.80 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 20:00
Балашиха, ТЦ Новоизмайловский, ш.Энтузиастов, вл.11, стр.4 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Балашиха, ул.Свердлова, д.26 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Белгород, Народный бульвар, дом 79б 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Бор, ул. Пушкина, д. 102 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Быково Раменский р-н, ул.Советская, д.11 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Видное, ТЦ «Эко Видное», квартал Северный, д. 2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Видное, ТЦ Виктория, ул. Берёзовая, д.9 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Видное, ТЦ Галерея 9-18, ул.Олимпийская, д.6 корп.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Видное, ТЦ Курс, мкрн. Солнечный, д.10 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Владимир, ГМ Глобус, Суздальский пр-т, д.28 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Владимир, пр-т Строителей, д. 9б 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Владимир, ТЦ Лента, Московское ш., д.2 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д.33 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Владимир, ул. Гагарина, д.5 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Волгоград, , Университетский пр-кт, 107 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, д.50 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Волгоград, ТРЦ Парк Хаус, б-р 30-летия Победы, д.21 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Волгоград, ТЦ Мармелад, ул.им.Землячки, д.110Б 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Волгоград, ТЦ Юбилейный, ул. 50 лет Октября, д.15А 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Волжский, ТРК Планета Лето, б-р Профсоюзов, 1Б 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Воронеж, , Московский пр-т, д.129/1 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Воронеж, бул. Победы, д.23Б 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Воронеж, Ленинский пр-т, д.117 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Воронеж, ТЦ Галереи Чижова, ул. Куколкина, 18 10:00 - 21:00 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 60 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.65А 9:00 - 20:00 12:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Воронеж, ул. Ростовская, д.58/24 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Воронеж, ул.Домостроителей, д.24 9:30 - 20:00 выходной 9:30 - 21:30 09:30 - 21:30
Воскресенск, ТЦ Атриум, ул.Кагана, д.17 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Воскресенск, ТЦ Воскресенский, пл.Ленина, д.5 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Всеволжск, Всеволжский пр-т, д.53 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Дедовск, ул. Главная, д.1Б 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Дзержинск, пр-т Ленина, д.66, пом1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Дзержинский, ул.Лесная, д.5 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Дмитров, ТРЦ Малыш, ул.Загорская, вл.26 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Дмитров, ТЦ Дмитровский, ул.Профессиональная, д.7 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Долгопрудный, Новый б-р, д.3 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 22:00
Долгопрудный, пр-т Пацаева, д.11 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Долгопрудный, Старое Дмитровское ш., д. 11 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Долгопрудный, ТЦ Город, Лихачевский пр-т, д. 74 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Долгопрудный, ТЦ Конфитюр, Лихачевский проспект, д.64 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Домодедово, мкр-н Северный, ТЦ Форус, ул. Гагарина, д.37 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Домодедово, Привокзальная пл, д.7, ТЦ Домос 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 20:00 9:00 - 20:00
Домодедово, ТЦ «Торговый город», мкр. Авиационный, ул. Ак. Туполева, д. 2 9:00 - 20:00 14:00 - 20:00 9:00 - 20:00 9:00 - 20:00
Домодедово, ТЦ Торговый Квартал, мкр. Северный, Каширское ш., стр. 3а 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Дубна,ТЦ Маяк, Боголюбова пр-т, д.24А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Егорьевск, ул.Советская, д.187 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.188 (Перекресток) 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Екатеринбург, ТЦ Аида, ул. Блюхера, д. 39 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Екатеринбург, ТЦ Гранат, ул. Амундсена, д. 63 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Екатеринбург, ТЦ МЕГА, ул. Металлургов, д.87 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 37 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Екатеринбург, ул. Ясная, д.2 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Железнодорожный, ТЦ Эдельвейс, р-н Кучино, ул. Центральная, д.40 10:00 - 21:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Железнодорожный, ул. Пионерская, д.29, стр.2 10:00 - 20:00 11:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Железнодорожный, ул.Рождественская, д.8 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Железнодорожный, ул.Советская 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Железнодорожный, ул.Юбилейная, д.2 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Жуковский, ТЦ Билла, ул.Лацкова, д.3 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Жуковский, ТЦ Самолет, ул.Гагарина, д.60А 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Жуковский, ул.Горького, д.5 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Жуковский, ул.Дугина, д.28/12 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Жуковский, ул.Фрунзе, д.22 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Звенигород, кв-л Маяковского, д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Зеленоград, Крюковская пл, д.1, ТЦ Иридиум 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Зеленоград, пр. Центральный, корп.406, ТЦ Океан 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Зеленоград, ТЦ Ашан, пос. Андреевка, ул.Жилинская, д.1, стр.1 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Зеленоград, ТЦ Зеленопарк, пос.Ржавки, 2й мкрн., д.20 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Зеленоград, ТЦ Ольга, корп.1104 10:00 - 19:00 выходной 12:00 - 19:00 10:00 - 19:00
Зеленоград, ТЦ Панфиловский, Панфиловский пр-т, д.6А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Зеленоград, ул.Каменка, корп.1805 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Иваново, ТЦ Ашан, ул.Куконковых, д.141 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 22:00
Иваново, ТЦ Серебряный Город, ул.8 марта, д.32 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Иваново, ТЦ Тополь, ул.Лежневская, д.55 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Иваново, ТЦ Ясень, пр-кт Строителей, 25 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Истра, ул. Ленина, д. 17 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Казань, проспект Победы, д.91 (ТЦ Южный) 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Казань, ТРК Казань Молл, ул. Павлюхина, д.91 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Казань, ТЦ Франт, ул. Юлиуса Фучика, д.90 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Калуга, ГМ Глобус, ул. Генерала Попова, зд. 1а 8:00 - 20:00 14:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
Калуга, ТЦ Галерея, ул. Кирова, д.20 9:00 - 19:00 12:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Калуга, ул. Кирова, д.64 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Климовск, ГМ Глобус, ул.Молодежная, д.11 9:00 - 20:00 12:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Клин, ТЦ Атак, ул. Гагарина, стр.31/36 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Клин, ул. Карла Маркса, д.82 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Ковров, ТЦ Ковров-Молл, ул.Лопатина, д.7А 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Коломна, Астахова, 11 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Коломна, ТРЦ Глобус, пл. Советская, д.8 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Коломна, ТЦ Кадо, пл.Восстания, д.7 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Коммунарка, ТЦ Перекресток, ул.Ал.Монаховой, д.30, стр.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Королев, мкрн.Юбилейный, ул.Лесная, д.14 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Королев, пр-т Королева, д.22 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Королев, ТК Подлипки, ул. Фрунзе, д. 2Б 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Королев, ТЦ Гелиос, пр-т Космонавтов, д.20А 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Королев,ГМ Глобус, ул. Коммунальная, д.1 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Кострома, Красносельское ш., д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Кострома, ТРЦ РИО, ул.Магистральная 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Кострома, ул.Индустриальная,д.32 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Котельники, ул. Cосновая, д.1, корп.4 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Котельники,ГМ «Глобус», Новорязанское ш, д. 24 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Красково, ТД Все для Дома, ул.К.Маркса, д.28 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Красногорск, б-р Космонавтов, д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Красногорск, Павшинский б-р, д.16 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Красногорск, Подмосковный б-р, д. 13 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Красногорск, ТРЦ "Парк", ул. 50 лет Октября, д.12 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Красногорск, ТЦ Карамель, Волоколамское ш, д.3, стр.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Красногорск, ул.Ленина, д.55 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Красногорский р-н, ТЦ Отрада, Пятницкое ш., д.2 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Краснодар, ТЦ Галерея Краснодар, ул. Володи Головатого, д.313, Лит. А 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Краснодар, ТЦ Сказка, ш. Нефтяников, д. 42 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Краснознаменск, ТЦ Звездный, ул. Молодежная, зд. 2/1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Курск, ТЦ Европа, ул. Студенческая, д. 1 10:00 - 20:00 12:00 - 20:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Курск, ТЦ Мега Гринн, ул. Карла Маркса, 68 10:00 - 19:00 15:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Курск, ул. Карла Маркса, д.6, ТЦ Central 10:00 - 20:00 12:00 - 21:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ленинградская обл, п. Мурино, б-р Воронцовский, д. 18 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ленинский муниципальный р-он, р.п. Дрожжино, Новое ш., д. 2, пом.4 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ленинский р-н, с. Молоково, Ново-Молоковский б-р, д. 12 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Ленинский р-он, ТЦ Тарычево, д. Тарычево, д. 7В/1 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Липецк, ТЦ Армада, ул. П.Смородина, д.13А 10:00 - 18:00 14:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Липецк, ТЦ Атмосфера, ул. Героя России Эдуарда Белана, д. 10 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Липецк, ТЦ Ашан, ул.Эдуарда Белана, д.26 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Липецк, ТЦ Квартал, ул. Зои Космодемьянской, д.8 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 18:00
Липецк, ТЦ Линия, пр-т им. 60-летия СССР, д.34 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Липецк, ул. Германа Титова, д.10 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Липецк, ул. Космонавтов, д.98, ТЦ "Ноябрьский" 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Лобня, ТЦ Катюшки, ул.Ленина, д.67 10:00 - 18:00 выходной 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Лобня, ул. Ленина, д.19, пом.3Н 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Луховицы, ТЦ Кадо, ул.Пушкина, д.125 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Лыткарино, ул.Парковая стр.2 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.368 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Люберцы, Рембыттехника, ул.Смирновская, д.17 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Люберцы, рп Малаховка, ТЦ Малаховское Озеро, Быковское ш., д. 48 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Люберцы, ТЦ Выходной, Октябрьский пр-т, д.112 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Люберцы, ТЦ Гренада, Новорязанское ш., д.7 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Люберцы, ул. Вертолетная, д. 38/1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Люберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.3 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Мисайлово д., Ленинский р-н, Литературный б-р, д. 6 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, 3-й Митинский переулок, д.3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Бирюлево-Восточное, ул. Элеваторная, д.12, корп. 2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, б-р Дм.Донского, д.2, стр.1, ТЦ 10:00 - 19:00 выходной 12:00 - 19:00 10:00 - 20:00
Москва, Варшавское ш., д.152 10:00 - 18:00 выходной 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Внуковское, ул.Корнея Чуковского, д.2 (МТЦ Сказка) 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Волгоградский пр-т, д.1, стр.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Волжский б-р, д.7, ТЦ Перекресток 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Волжский б-р, кв.113А, корп.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, г.Зеленоград, к900 (Перекресток) 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, г.Троицк, микрорайон В, д.42 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ГМ Глобус, Новорижское ш., 22 км, вл. 1, стр. 1 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, ГМ Глобус, ул. Широкая, д.2А 8:00 - 20:00 14:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
Москва, ГМ ОКЕЙ, ул. Озерная, д.50 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Жулебинский б-р, д.9 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, Зеленый проспект, д.81 (РЦ Киргизия) ADG 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Коровинское ш., д. 20, к.1 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Можайское шоссе, д. 39, ТЦ 10:00 - 21:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Некрасовка, ул. Рождественская, д.11, 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, Новоухтомское шоссе, вл. 2А 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Новочеркасский б-р, д.51 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, Новые Ватутинки, 5-я Нововатутинская ул., д.9 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Ореховый бульвар, д.22А (ТЦ Облака) 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Осенний б-р, д.12 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, п. Внуковское,ул. Летчика Ульянина, 6 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, п. Коммунарка, ул. А. Монаховой, д.94, корп.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, п.Коммунарка, ул.Ал. Монаховой, д.61, стр.1 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, пос. Сосенское, б-р Веласкеса, д.3, корп.1 10:00 - 21:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, пр-д Дежнева, д. 27, к. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Рублевское ш., д.28, к.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, Саянская, 8а 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Севастопольский пр-т, д.28, корп.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Сиреневый б-р, д.31 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, Славянский б-р, д.9, корп.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Солнцевский пр-кт, д.26 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, Солнцевский проспект, д.21 10:00 - 20:00 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТВК Тишинка, Тишинская пл., д.1 10:00 - 19:00 выходной 12:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ТРК Европолис, пр-т Мира, д.211, корп.2 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТРК Капитолий, пр-кт Вернадского, д.6 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТРЦ Бутово Молл, п.Воскресенское, Чечерский пр-д, д.51 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТРЦ Гавань, Кронштадтский б-р, вл.3 10:00 - 18:00 выходной 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТРЦ Гагаринский ул. Вавилова, д.3 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, ТРЦ Небо, ул. Авиаторов, вл.5 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТРЦ Прайм Плаза, ул. Каховка, д.29А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Ангара, б-р Чонгарский, д.7 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Ашан, Пролетарский пр-т, д.30 9:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, ТЦ Белград, ул. Домодедовская, д.28 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Будапешт, ул. Лескова, д.14 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Высота, ул. Юных Ленинцев, вл.52 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Галеон, Ленинский пр-т, вл 123, кор 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Калита, Новоясеневский пр-т, д.7 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Квартал W, Аминьевское шоссе, вл 15 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 10:00
Москва, ТЦ Ключевой, ул.Борисовские Пруды, д.26 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Корабль, ул.Б.Тульская, д.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Косино, ул.Святоозерская д.1А 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Люблино, ул. Совхозная, д.39 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Марка, ул. Инженерная, д.5 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ТЦ Марьино, ул. Люблинская, дом 163/1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ТЦ Миля, ул. Ген.Кузнецова, 22 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Нева, ул. Беломорская, д.16а 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Океан, ул. Коломенская, д. 17 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ТЦ Океан, ул.Вешняковская, д.17А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Парковый, ул. 3-я Парковая, д.57 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Петровский, Боровское ш., д.35 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Праздник, ул.Тушинская, д.17 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Саяны, ул.Саянская, д.7 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Сирень, ул.Шоссейная, д.1/2, стр.4 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Сокольники, ул. Русаковская, д.31 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Столица, ул.Кустанайская, д.6 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ТЦ Тбилиси, ул. Новочеремушкинская, д.53А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ТЦ Щука, ул. Щукинская, д.42 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ТЦ Эльбрус, Кавказский бульвар, д.17 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. 2-я Вольская, д.1к1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул. Большая Очаковская, д.29 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Большая Черкизовская, д.5а 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Братиславская, д.31, к.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Декабристов, д.17 (РЦ Байконур) ADG 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Декабристов, д.35Г 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Донецкая, д.23, стр.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Дубнинская, д.10, к.1 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Ельнинская, д.20, к.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул. Зеленодольская, д.18, к.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Каргопольская, д.11, к.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Магнитогорская, д.2, 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.32 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Маршала Катукова, д.17, кор.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Менжинского, д. 27 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Митинская, д.36 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Митинская, д.53, ТЦ Билла 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Новокосинская, 8к2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Новокосинская, д.35 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Новокосинская, д.47 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Обручева, д. 16, к. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Покровская, д. 20 10:00 - 18:00 выходной 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Поляны, д.5А, корп.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Профсоюзная, д.128, корп.3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Судостроительная, д.17 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Таллинская, д.18, ТЦ ЕвроСпар 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, ул. Ташкентская, д.12/20 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул. Теплый Стан, д.10 10:00 - 18:00 выходной выходной 10:00 - 21:00
Москва, ул. Удальцова, д. 42 ТЦ Перекресток 9:00 - 21:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул. Цандера, д.7, к.2А 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Часовая, дом 11, стр.4 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул. Череповецкая, д.18 10:00 - 19:00 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Шипиловская, д. 50к1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Шолохова, д.22 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Шоссейная, д. 34/36, стр. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул. Ясеневая, д.30Б 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул.Братиславская, д.13, корп.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Москва, ул.Вешняковская, д.29 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Ген.Кузнецова, д.13 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Героев-Панфиловцев, д.7 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Дубравная, вл.51 (ГМ Globus) 8:00 - 20:00 14:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
Москва, ул.Краснодарская, д.57, корп.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Мастеркова, д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.47А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул.Михайлова, д.30Ак4 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Москва, ул.Михалковская, д.4А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Перовская, д.32, стр.1 9:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Скобелевская, д.14 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Спасская Большая, д.27 стр.2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Сходненская, 25 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 20:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Ташкентская, д.2 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Твардовского, д.2, к.4, стр.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Тихвинская, д.17 с.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Москва, ул.Уссурийская, д.9 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Чертановская, д.63, корп.2 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Москва, ул.Южнобутовская, д.97 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Московский, ТЦ Новомосковский, ул. Хабарова, д.2 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Московский, ул. Никитина, д. 2, ТЦ «Столица 10:00 - 20:00 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Мурино, ул. Шувалова, д. 11 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Мытищи, ТПЗ Алтуфьево, 84 км МКАД, вл.3, стр.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Мытищи, ТЦ 4DAILY, ул.Мира, д.32/2 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Мытищи, ТЦ Красный Кит, Шараповский пр-д, вл.2 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 23:00
Мытищи, ул. Летная, д.21/2 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Мытищи, ул. Юбилейная, д.10 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Мытищи, ул.Семашко, д.35 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Наро-Фоминск, ТЦ Воскресенский Пассаж, пл. Свободы, д.2, корп.1 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 33 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.105А 9:00 - 20.00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Нижний Новгород, ТЦ Седьмое небо, ул.Бетанкура, д.1 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Нижний Новгород, ТЦ Фантастика, ул. Родионова, д.187, 187в 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.115, ТЦ Луч 9:00 - 16:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Нижний Новгород, ул.Плотникова, д.3а, ТЦ Перекресток 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 35 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Новая Адыгея, ТЦ Мега, Тургеньевское ш., д.27 10:00 - 18:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Новомосковск, ТЦ Первый, ул.Трудовые резервы, д.33Б 10:00 - 19:00 13:00 - 22:00 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Новомосковск, ул. Калинина, д. 22 (ул. Комсомольская, д. 47/22) 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ногинск, ТЦ Остров, ул.Соборная, д.12 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д.72 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ногинск, ул.Рогожская, д.67, ТЦ Олимп 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Обнинск, ТРЦ Триумф-Плаза, пр-т К.Маркса, д.45 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Обнинск, ТЦ 12 месяцев, пр-т К. Маркса, д.114 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Обнинск, ТЦ Обними, ул. Курчатова​, д.55 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Обнинск, ул. Красных Зорь, д.16, ТЦ Атлас 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 19:00
Одинцово, Можайское шоссе, д. 147А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, Можайское шоссе, д.112а 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, ТЦ Андромеда, Вокзальная пл., д.2 10:00 - 20:00 выходной выходной 10:00 - 21:00
Одинцово, ТЦ Дубрава, Можайское ш., д.71 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4, пом. 3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, ул. Неделина, д.9 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово, ул. Сколковская, д. 1Б пом.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Одинцово,ГМ Глобус, с.Юдино, д.55Е 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Орел, ТЦ Мега-Гринн, Кромское ш., д.4 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Орехово-Зуево, ТЦ Орех, ул.Ленина, д.78 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д.2 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.49 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Павловский Посад, ул.Б.Покровская, д.35, ТЦ Павло Посадский 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Пермь, ТРЦ Планета, ш. Космонавтов, стр. 162Б 10:00 - 19:00 14:00 - 20:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Пермь, ул. Мира, д.41/1 (ТЦ Столица) 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Подольск, ТЦ Западный, ул.Ленинградская, д.21 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Подольск, ул. Академика Доллежаля, д. 3, стр. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39, к.5 10:00 - 18:00 выходной выходной 10:00 - 22:00
Подольск, ул.Б.Серпуховская, д.14 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Подольск, ул.Подольская, д.2А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Протвино, ТЦ Слава, ул. Ленина, д.22 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Пушкино, ГМ Глобус, Красноармейское ш., вл.105 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Пушкино, Московский пр-т, д. 7а , ТЦ Кинотеатр Победа 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Пушкино, ул. Чехова, д.3 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Раменское, ТЦ Солнечный Рай, Вокзальная пл., д.4Б 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Раменское, ул.Дергаевская, д.34 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Раменское, ул.Советская, д.16 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Республика Татарстан, с. Осиново, ул. Садовая, 9, ТЦ Радужный 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Реутов, ТЦ Реутов-Парк, Носовихинское ш., д.45 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Реутов, ул. Ленина, д. 1А 10:00 - 19:00 выходной выходной 10:00 - 21:00
Реутов, Юбилейный пр., д.41 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Ростов-на-Дону, ТРК МЕГАМАГ, ул. Пойменная, д.1 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ростов-на-Дону, ТЦ Горизонт, пр. Михаила Нагибина, д.32б 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ростов-на-Дону, ул.Добровольского,18/22 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Рязань, Московское ш., д.21 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Рязань, Московское ш., д.65А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Рязань, Первомайский пр-т, д.70, к.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Рязань, с.Дядьково, д.1 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Самара, Железнодорожный р-н, ул. Аэродромная д.47 10:00 - 21:00 15:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Самара, Московское шоссе, д.185А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Самара, ул. Дыбенко, д.30 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 23:00 10:00 - 20:00
Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.7 к.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, Европейский пр-т, д.8 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, Европейский пр-т., д.16 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, д.27, лит.А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, Комендантский пр, д. 64, корп. 1, стр. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 20:00 10:00 - 20:00
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 68, корп. 4, стр.1, ТЦ Бестужевский 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, Кудрово, ул. Ленинградская, д.3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д. 1, корп. 1, стр.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.121 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 82, корп.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д.49, стр.1 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.1 (ТЦ) 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 63, к.1, стр.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 60, корп 1А, Перекрестогк 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.32 к.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, пр-т Королева, д.27, кор.1, лит.А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, пр-т Науки, д. 30, корп. 1, лит А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А, 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, пр-т Художников, д. 11, лит. А 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ТРК Родео Драйв, пр. Культуры, д. 1, лит. А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ТРЦ Сити Молл, Коломяжский пр-т, д. 17, корп. 1, лит. А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ТЦ 5 ОЗЕР, ул. Долгоозерная, д.14, корп.2, лит.А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ТЦ Лондон Молл, ул. Коллонтай, д. 3, лит. А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ТЦ Миксер, ул. Доблести, д. 17, корп. 1, стр. 1 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Адмирала Черокова, д. 18, корп. 3, лит.А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.94/41, лит. В 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, ТЦ Карусель 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.20, корп.1, лит.А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 14/117, лит. А 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 20:00
Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.48/50, лит. А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 116, лит. А, ТЦ Карусель 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.36/9 (Перекресток) 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 26, стр. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 19, корп. 1, лит. А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ул.Васи Алексеева, д.4 стр.1 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Санкт-Петербург, ул.Тепловозная, д.31 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 20:00
Сергиев Посад, ТЦ Капитолий, Новоугличское ш., д.85 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.32А 7:00 - 20:00 15:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Серпухов, б-р 65 лет Победы, д.4 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Серпухов, ТЦ Корстон, Борисовское ш., д.3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Серпухов, ТЦ Лето, ул. Ворошилова, д.139 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Серпухов, ул. Советская, вл. 111 ТЦ Атлас 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Солнечногорск, ТЦ Солнечный, ул.Красная, д.22А 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Солнечногорск, ул. Дзержинского, стр. 15А, ТЦ Спар 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ступино, ТЦ Курс, пр-т Победы, д.63А 10:00 - 19:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Тверь, Октябрьский пр-т, д.103 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Тверь, пр-т Октябрьский, д. 101 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Тверь, ул. Коминтерна, д.20/1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Томилино, ТД Томилино, Егорьевское ш., стр.2 9:00 - 21:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Троицк, ТЦ Слава, Сиреневый б-р, д.1 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Тула, ТЦ Глобус, с.Осиновая Гора, ул.А.Шипунова, д.1А 9:00 - 20:00 12:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Тула, ТЦ Гостиный двор, ул.Советская, д.47 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Тула, ТЦ Демидовский, ул.Металлургов, д.62А 10:00 - 21:00 12:00 - 21:00 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Тула, ТЦ Куклы, ул. Советская, д.10 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Тула, ТЦ Макси, ул.Пролетарская, д.2 10:00 - 20:00 12:00 - 21:00 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Тула, ТЦ РИО, ул. Пролетарская, д.22А 10:00 - 19:00 12:00 - 21:00 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Тула, ул. Пузакова, д. 1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Тюмень, ТЦ Магеллан, ул. 50 лет Октября, 14 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Тюмень, ТЦ Мегамарт, ул. Розы Трениной, д.3, к.2 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Тюмень, ТЦ Южный, ул. Мельникайте, д. 137 10:00 - 18:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Фрязино, ул. Советская, 1В, ТЦ На советской 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Фрязино, ул.60-летия СССР, д.10, ТЦ Вико 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д.11 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Химки, пр-т Мельникова, стр.2Г, ТЦ Новый дом 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Химки, Транспортный пр-д, д. 3 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Химки, ТРЦ МЕГА, мкр-н ИКЕА, корп. 2 10:00 - 20:00 12:00 - 23:00 10:00 - 23:00 10:00 - 23:00
Химки, ТЦ Лига, Ленинградское ш., вл.5 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Химки, ул. Маяковского, д. 14 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Химки, Юбилейный пр., д. 3А, стр.1, ТЦ Шайба 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Чехов, ТЦ Карнавал, ул.Московская, вл.96 10:00 - 21:00 13:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Чехов, ТЦ Карусель, Симферопольское ш., д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Чехов, ул. Чехова, д.1 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Щелково, Пролетарский пр-т, д.7А 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Щелково, ул.Талсинская, д.2 10:00 - 19:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Щелково,ГМ Глобус, Пролетарский пр-т, д.18 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Щербинка, ТЦ Акварель, ул.Железнодорожная, д.44 10:00 - 20:00 12:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Электросталь, ГМ Глобус, п.Случайный, м.1, стр.2 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Электросталь, пр-т Ленина, д.33/15 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00
Электросталь, ТЦ Эльград, пр-т Ленина, д.0/10 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Электросталь, ул.К.Маркса, д.30 9:00 - 18:00 выходной 10:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Электросталь, ул.Победы, д.6, корп.1А 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ярославль, ГМ Глобус, пос.Красный Бор, стр.1 9:00 - 20:00 14:00 - 22:00 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Ярославль, Ленинградский пр-т, 123 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ярославль, ТЦ Аура, ул.Победы, д.41 10:00 - 20:00 14:00 - 22:00 10:00 - 22:00 10:00 - 22:00
Ярославль, ТЦ Лента, Ленинградский пр-т, д. 54а 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Ярославль, ТЦ РИО, Московский пр-т, д.108 9:00 - 18:00 выходной 9:00 - 22:00 9:00 - 22:00
Ярославль, ТЦ РИО, Тутаевское ш., д.1 9:00 - 20:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
Ярославль, ТЦ Фреш, ул. Фрунзе, д.38 10:00 - 20:00 выходной 10:00 - 21:00 10:00 - 21:00