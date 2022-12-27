График работы Четыре Лапы в праздничные дни

График работы экспресс-доставки (1 час): 31 декабря – до 16:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00

График работы экспресс-доставки (3 часа): 31 декабря – до 15:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00

График работы курьерской службы Четыре Лапы: 31 декабря – до 18:00; 1 января – недоступно; 2 января – с 14:00