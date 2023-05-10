Готовимся в отпуск с питомцем
10.05.2023
102
Путешествия с питомцем — это просто и легко, если подобрать для него подходящую одежду и аксессуары, сделать модную стрижку.
Тех, кто собирается в отпуск с питомцем, но сомневаются, смогут ли всё правильно организовать, мы приглашаем 14 мая в зоомагазин Четыре Лапы на проспекте Просвещения, 74, корп. 2, с 13.00 до 16.00 .
Вас ждут:
1. Шоу-программа от ведущего.
2. Полезные лекции.
3. Аквагрим.
4. Профессиональный фотограф.
5. Подарки победителям розыгрышей.
6. Кофе-бар.
Где: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, к. 2.
Регистрация обязательна!