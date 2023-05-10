Готовимся в отпуск с питомцем

Путешествия с питомцем — это просто и легко, если подобрать для него подходящую одежду и аксессуары, сделать модную стрижку.

Тех, кто собирается в отпуск с питомцем, но сомневаются, смогут ли всё правильно организовать, мы приглашаем 14 мая в зоомагазин Четыре Лапы на проспекте Просвещения, 74, корп. 2, с 13.00 до 16.00 .

Вас ждут:

1. Шоу-программа от ведущего.

2. Полезные лекции.

3. Аквагрим.

4. Профессиональный фотограф.

5. Подарки победителям розыгрышей.

6. Кофе-бар.

Где: г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения 74, к. 2.

Регистрация обязательна!