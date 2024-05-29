«Город профессий» в Жуковском
29.05.2024
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Друзья! Первого июня погода обещает быть теплой, солнечной, и мы приглашаем вас на праздник «Город Профессий» в честь Дня Защиты Детей в городе Жуковском.
Планируется много интересного для вас, ваших друзей и близких!
Компания Четыре Лапы подготовила увлекательные активности:
- Мастер-класс по твистингу (фигуры из воздушных шаров).
- Мастер-класс по украшению брошек.
- Аквагрим.
Еще Вас будут ждать:
Территория сквера:
- 12.00-16.00 — Выставка-ярмарка «Город мастеров».
- 12.00-16.00 — «Город профессий» — тематические интерактивные локации.
- 12.00-16.00 — Выставка частной коллекции редких фиалок.
- 12.00-13.00 — Мастер-класс по воздушной гимнастике.
- 13.00-14.00 — Открытое занятие на спортивных батутах.
Сцена:
- 12.00-13.00 — Детский спектакль «Репка».
- 13.00-13.30 — Детская интерактивная программа «Солнечные зайчики».
- 13.30-14.30 — Концерт творческих коллективов «Здравствуй, лето!».
- 14.30-15.00 — Научное шоу.
- 15.00-15.30 — Дискотека с мыльными пузырями.
Вход свободный, участие в активностях бесплатное.