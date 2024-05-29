«Город профессий» в Жуковском

Друзья! Первого июня погода обещает быть теплой, солнечной, и мы приглашаем вас на праздник «Город Профессий» в честь Дня Защиты Детей в городе Жуковском.

Планируется много интересного для вас, ваших друзей и близких!

Компания Четыре Лапы подготовила увлекательные активности:

Мастер-класс по твистингу (фигуры из воздушных шаров).

Мастер-класс по украшению брошек.

Аквагрим.

Еще Вас будут ждать:

Территория сквера:

12.00-16.00 — Выставка-ярмарка «Город мастеров».

12.00-16.00 — «Город профессий» — тематические интерактивные локации.

12.00-16.00 — Выставка частной коллекции редких фиалок.

12.00-13.00 — Мастер-класс по воздушной гимнастике.

13.00-14.00 — Открытое занятие на спортивных батутах.

Сцена:

12.00-13.00 — Детский спектакль «Репка».

13.00-13.30 — Детская интерактивная программа «Солнечные зайчики».

13.30-14.30 — Концерт творческих коллективов «Здравствуй, лето!».

14.30-15.00 — Научное шоу.

15.00-15.30 — Дискотека с мыльными пузырями.

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.