Фотодень «Моя собака — топ-модель»
12.10.2023
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Вспышки фотокамер, подиумы, обложки журналов — этот глянцевый мир так и манит! А что если моделью мечтаете стать не только Вы, но и Ваш питомец?
Мы снова приглашаем Вас и Вашего любимца на фотодень «Моя собака — топ-модель»!
Вас ждёт:
- Съёмка в оборудованной студии с профессиональным фотографом.
- Работа с пет-стилистом, который подберёт осенний образ Вашему хвостику.
- Визажист для Вас и грумер для Вашего питомца.
- Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с любимцем на память.
- Профессиональные фотографии с Вами и Вашим питомцем.
- Возможность стать звездой наших соцсетей!
Участие в фотодне бесплатное!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Увидимся в фотообъективе!