Вспышки фотокамер, подиумы, обложки журналов — этот глянцевый мир так и манит! А что если моделью мечтаете стать не только Вы, но и Ваш питомец?

Мы снова приглашаем Вас и Вашего любимца на фотодень «Моя собака — топ-модель»!

Вас ждёт:

Съёмка в оборудованной студии с профессиональным фотографом.

Работа с пет-стилистом, который подберёт осенний образ Вашему хвостику.

Визажист для Вас и грумер для Вашего питомца.

Фотобудка, в которой можно будет распечатать селфи с любимцем на память.

Профессиональные фотографии с Вами и Вашим питомцем.

Возможность стать звездой наших соцсетей!

Участие в фотодне бесплатное!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Увидимся в фотообъективе!