Фестиваль WOOF в Санкт-Петербурге
Приглашаем на фестиваль WOOF в Санкт-Петербурге!
7 и 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль WOOF, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.
Это будут выставки собак и кошек из приютов, которые надеются в этот день обрести свой дом. Все четвероногие привиты, стерилизованы и готовы ко встрече с будущими пет-родителями. Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, все равно приходите для того, чтобы узнать, как можете помочь четвероногим подопечным приютов и фондов для бездомных животных. Они будут рады подаркам, а также волонтерской поддержке.
Также Вас ждут:
- активности для самых маленьких;
- фуд-корт;
- фотозона; мастер-классы.
7 октября: выставка собак с 11:00 до 19:00.
8 октября: выставка кошек с 11:00 до 19.00
Не забудьте паспорт – все питомцы отдаются строго по договору.
Ждем Вас!