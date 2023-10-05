Приглашаем на фестиваль WOOF в Санкт-Петербурге!

7 и 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль WOOF, партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Это будут выставки собак и кошек из приютов, которые надеются в этот день обрести свой дом. Все четвероногие привиты, стерилизованы и готовы ко встрече с будущими пет-родителями. Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, все равно приходите для того, чтобы узнать, как можете помочь четвероногим подопечным приютов и фондов для бездомных животных. Они будут рады подаркам, а также волонтерской поддержке.

Также Вас ждут:

активности для самых маленьких;

фуд-корт;

фотозона; мастер-классы.

7 октября: выставка собак с 11:00 до 19:00.

8 октября: выставка кошек с 11:00 до 19.00

Не забудьте паспорт – все питомцы отдаются строго по договору.

Ждем Вас!