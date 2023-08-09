Фестиваль «Путь домой»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой»!

Когда: 12-13 августа

Во сколько: 11:00-20:00

Где: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, зал Вольт (Кожевенная линия, д.40)

Мы с детства знаем о том, что нужно совершать добрые поступки, и стараемся поступать так, как велит сердце. Конечно, каждый человек сам решает, как раскрыть лучшую сторону своей души.

Добро для вас выражается, в том числе, в виде помощи подопечным приютов и фондов для бездомных животных? Возможно, вы уже готовы к тому, чтобы подарить четвероногому дом?

12 и 13 августа приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой», партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Очаровательные хвостики из приютов будут ждать Вас! А если Вы пока не готовы подарить кому-нибудь из них дом – все равно приходите, ведь сможете не только поучаствовать в различных активностях, но и узнать, как оказать помощь четвероногим подопечным приютов и фондов.

Ждем Вас!