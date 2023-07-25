Фестиваль «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге

5 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Фонтанка SUP». Участники и болельщики смогут активно провести время и полюбоваться красотами города на Неве.

Четыре Лапы выступают партнерами фестиваля в номинации «Я и ценный пассажир» – для тех, кто отправится в заплыв на сапе вместе со своим питомцем!

Также мы наградим полезными подарками 3 участников в 3 номинациях:

«Самый маленький питомец»

«Самый опытный sup-спортсмен»

«Самый стильный sup-спортсмен»

В этот день вы сможете:

получить бесплатные консультации наших специалистов – грумера и ветеринарного врача, а также обратиться к ним за помощью по проведению базовых уходовых услуг;

потренироваться с питомцем в зоне аджилити – проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий;

отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах;

принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию!

До встречи в Санкт-Петербурге 5 августа!