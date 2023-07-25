Фестиваль «Фонтанка SUP» в Санкт-Петербурге
25.07.2023
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5 августа в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Фонтанка SUP». Участники и болельщики смогут активно провести время и полюбоваться красотами города на Неве.
Четыре Лапы выступают партнерами фестиваля в номинации «Я и ценный пассажир» – для тех, кто отправится в заплыв на сапе вместе со своим питомцем!
Также мы наградим полезными подарками 3 участников в 3 номинациях:
- «Самый маленький питомец»
- «Самый опытный sup-спортсмен»
- «Самый стильный sup-спортсмен»
В этот день вы сможете:
- получить бесплатные консультации наших специалистов – грумера и ветеринарного врача, а также обратиться к ним за помощью по проведению базовых уходовых услуг;
- потренироваться с питомцем в зоне аджилити – проверить свои силы и преодолеть полосу препятствий;
- отдохнуть в релакс-зоне на удобных шезлонгах;
- принять участие в беспроигрышной лотерее, скачав мобильное приложение Четыре Лапы и зарегистрировавшись в нем.
Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию!
До встречи в Санкт-Петербурге 5 августа!