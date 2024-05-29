Компания Четыре Лапы давно сотрудничает с Движением Первых, в частности с флагманом Движения – проектом «Благо твори», поскольку понимает, насколько важно прививать молодому поколению ответственное отношение к братьям нашим меньшим.

1-2 июня мы приглашаем вас на Фестиваль Движения Первых, который объединит детей и взрослых из всех 89 регионов России!

На мероприятии вас ждет грандиозная программа – выступления известных музыкантов, семейные активности, зона отдыха, спортивные состязания и другие яркие события.

А мы приглашаем вас на площадку Всероссийского проекта «Благо твори», где ваш ребенок сможет принять участие в мастер-классах от Четырех Лап и своими руками изготовить когтеточки и домики для питомцев. Уверены, что эти навыки пригодятся и в будущем!

Приходите на Фестиваль Движения Первых всей семьей, расскажите о нем друзьям и знакомым!

Где: г. Москва, парк ВДНХ, Центральный фонтан, площадка «Благо твори»

Когда: 1 - 2 июня

Во сколько: 10:00-21:00.