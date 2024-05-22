Этап Кубка России по ездовому спорту «Белые ночи»
22.05.2024
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Друзья, 24-26 мая пройдет Этап Кубка России по ездовому спорту «Белые ночи», партнером которого будет выступать компания Четыре Лапы.
Всех поклонников соревнований с участием четвероногих спортсменов мы приглашаем посетить это мероприятие, ведь именно здесь можно увидеть, как важно уметь правильно взаимодействовать со своим питомцем. А, возможно, в будущем Вы тоже захотите попробовать свои силы в ездовом спорте.
Программа соревнований будет очень насыщенной:
- 25 и 26 мая – взрослые старты (с 6:00).
- 25 мая – детские старты (18:00).
- 25 мая - фестиваль каникросса (с 20:00).
Обязательно приходите, чтобы пообщаться с четвероногими спортсменами, пет-родителями, отлично провести время на свежем воздухе.
Ждем Вас!