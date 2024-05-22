Друзья, 24-26 мая пройдет Этап Кубка России по ездовому спорту «Белые ночи», партнером которого будет выступать компания Четыре Лапы.

Всех поклонников соревнований с участием четвероногих спортсменов мы приглашаем посетить это мероприятие, ведь именно здесь можно увидеть, как важно уметь правильно взаимодействовать со своим питомцем. А, возможно, в будущем Вы тоже захотите попробовать свои силы в ездовом спорте.

Программа соревнований будет очень насыщенной:

25 и 26 мая – взрослые старты (с 6:00).

25 мая – детские старты (18:00).

25 мая - фестиваль каникросса (с 20:00).

Обязательно приходите, чтобы пообщаться с четвероногими спортсменами, пет-родителями, отлично провести время на свежем воздухе.

Ждем Вас!