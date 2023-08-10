Экскурсии в приюты «Добролап»

Волонтеры «Добролап» в деле!

Волонтерство – это образ жизни, состояние души, которыми похвастаться может далеко не каждый. Да, порой бывает непросто, но главное – это ваше желание, а в остальном поможет компания Четыре Лапы!

Вы давно думаете о том, чтобы заняться волонтерством, помогая приютам и фондам для бездомных животных? Хотите лучше узнать о том, как все устроено? И, наконец, точно сказать себе: «Да, волонтерство – это мое!»?

Самый душевный проект «Добролап» проведет экскурсии в приюты для хвостиков! Ждем всех желающих 20 августа в 5 городах нашей страны. Организацию берем на себя – отвезем на комфортабельных микроавтобусах в приюты, чтобы вы смогли познакомиться четвероногими, которые нуждаются в помощи, ласке и любви.

Вместе сможем оказать посильную помощь:

выгулять собачек и погладить кошечек;

почистить вольеры;

подарить общение или просто почесать за ушком.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна!

Подробную информацию о месте и времени сбора предоставим при подтверждении регистрации.

Количество мест ограничено.

г. Москва

Поможем Благотворительному фонду «Ника»

г. Санкт-Петербург

Поможем Центру реабилитации и помощи животным «Свобода Центр»

г. Липецк

Поможем Приюту «Счастливый берег»

г. Нижний Новгород

Поможем Благотворительному фонду «Сострадание НН»

г. Воронеж

Поможем Фонду помощи «Право на жизнь»