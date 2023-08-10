Экскурсии в приюты «Добролап»
Волонтеры «Добролап» в деле!
Волонтерство – это образ жизни, состояние души, которыми похвастаться может далеко не каждый. Да, порой бывает непросто, но главное – это ваше желание, а в остальном поможет компания Четыре Лапы!
Вы давно думаете о том, чтобы заняться волонтерством, помогая приютам и фондам для бездомных животных? Хотите лучше узнать о том, как все устроено? И, наконец, точно сказать себе: «Да, волонтерство – это мое!»?
Самый душевный проект «Добролап» проведет экскурсии в приюты для хвостиков! Ждем всех желающих 20 августа в 5 городах нашей страны. Организацию берем на себя – отвезем на комфортабельных микроавтобусах в приюты, чтобы вы смогли познакомиться четвероногими, которые нуждаются в помощи, ласке и любви.
Вместе сможем оказать посильную помощь:
- выгулять собачек и погладить кошечек;
- почистить вольеры;
- подарить общение или просто почесать за ушком.
Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна!
Подробную информацию о месте и времени сбора предоставим при подтверждении регистрации.
Количество мест ограничено.
г. Москва
Поможем Благотворительному фонду «Ника»
г. Санкт-Петербург
Поможем Центру реабилитации и помощи животным «Свобода Центр»
г. Липецк
Поможем Приюту «Счастливый берег»
г. Нижний Новгород
Поможем Благотворительному фонду «Сострадание НН»
г. Воронеж
Поможем Фонду помощи «Право на жизнь»