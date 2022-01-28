«Дрессировка - легко» в Москве

Дрессировка - легко! Приглашаем на встречу с кинологом в ТЦ «Капитолий»!

Вы знаете, что вашей собаке необходим курс дрессировки, но не можете найти кинолога, которому смогли бы доверить своего любимца?

Возможно, вас останавливает то, что вы не знаете, кто такой кинолог, какие методы обучения он применяет, а также возможность того, что специалист не сможет найти подход к собаке?

5 февраля в 13:00 приглашаем вас на встречу с нашим кинологом Анной Климовой, которая расскажет о том, что дрессировка - это легко и безопасно, если она организована правильно!



Анна Климова – кинолог, зоопсихолог, специалист по поведению собак, хозяйка двух стаффбулей – Жоры и Дуси.

Опыт работы – с 2008 года.



На встрече вы сможете:

1. Бесплатно познакомиться и пообщаться с Анной Климовой.

2. Узнать о том, какой бывает дрессировка и зачем она нужна.

3. Задать все интересующие Вас вопросы.

Дата: 5 февраля.

Время: 13:00.

Место: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».