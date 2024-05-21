Дог-френдли прогулка по Кузнецкому мосту
21.05.2024
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Что Вы знаете о районе улицы Кузнецкий мост? А ведь ее с давних времен называли самой «французской» улицей города – именно здесь с XVIII века располагались модные лавки и пассажи. Кстати, дамы не только покупали здесь шляпки и прочие аксессуары, но и отстраивали бани и создавали авангардное искусство.
Хотите узнать больше об этом культовом месте? Берите своих любимцев и присоединяйтесь к дог-френдли прогулке по Кузнецкому мосту!
26 мая Вы сможете узнать:
- Об истории одной из самых известных улиц столицы.
- О людях, которые внесли весомый вклад в развитие Кузнецкого моста и, конечно же, об их питомцах.
Встречаемся в 17:00 у фонтана на Театральной площади.
Количество мест ограничено, необходима регистрация по кнопке ниже.