Дог-френдли прогулка по Кузнецкому мосту

Что Вы знаете о районе улицы Кузнецкий мост? А ведь ее с давних времен называли самой «французской» улицей города – именно здесь с XVIII века располагались модные лавки и пассажи. Кстати, дамы не только покупали здесь шляпки и прочие аксессуары, но и отстраивали бани и создавали авангардное искусство.

Хотите узнать больше об этом культовом месте? Берите своих любимцев и присоединяйтесь к дог-френдли прогулке по Кузнецкому мосту!

26 мая Вы сможете узнать:

Об истории одной из самых известных улиц столицы.

О людях, которые внесли весомый вклад в развитие Кузнецкого моста и, конечно же, об их питомцах.

Встречаемся в 17:00 у фонтана на Театральной площади.

Количество мест ограничено, необходима регистрация по кнопке ниже.