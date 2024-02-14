День влюбленных в лапки. Модный показ в Три вокзала. Депо
Всем-всем-всем любителям наших костюмированных вечеринок!
Вы любите придумывать для себя и питомца тематические костюмы, чтобы удивлять ими окружающих? Обожаете прогуливаться по нашему подиуму и ощущать себя звездами вечера?
Приходите на нашу костюмированную вечеринку, посвященную самой близкой и при этом загадочной теме – любви!
Скорее готовьте тематические костюмы, будьте готовы получить заряд хорошего настроения от общения, улыбок и наших активностей!
Вас ждут:
- Полезные мастер-классы от наших спикеров.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Консультация кинолога и экспресс-услуги от грумера.
- Модный показ и Минута славы с вашим питомцем.
- Аквагрим и творческий мастер-класс для всех желающих.
- Фотобудка и фотозона для памятных фотографий.
Расписание 18 февраля:
15:00 - Мастер-класс по Ноузворк. Отработка навыков.
16:00 - Мастер-класс от грумера «Груминг дома. Топ 10 инструментов».
17:00 - Мастер-класс от кинолога «Люби, гладь, корми. Как не переборщить».
17:30 - «Минута славы» с вашим питомцем.
18:00 - Любимый модный показ с питомцем.
Для участия в модном показе пройдите регистрацию по кнопке ниже.
До встречи в Три вокзала.Депо!