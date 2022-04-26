День супер-собаки

Приглашаем на «День собаки-поводыря» в Москве и Санкт-Петербурге!

Собаки-поводыри - это настоящие четвероногие герои! Благодаря своей самоотверженности они не только помогают людям с нарушениями зрения в передвижении, но и становятся для них лучшими друзьями.

Международный День собаки-поводыря ежегодно отмечается в конце апреля, и мы приглашаем Вас принять участие в посвященных этому празднику мероприятиях, организованных совместно с Учебно-кинологическим центром «Собаки-помощники» и Сообществом по работе с владельцами собак-проводников «Невский Проводник».

Вас ждут:

1. Лекции об особенностях работы собак-поводырей, а также о том, как проходит их обучение.

2. Общение с волонтерами и их четвероногими воспитанниками.

3. Показательные выступления собак-поводырей.

4. Фотосессия.

Каждый желающий сможет проверить супер-способности четвероногих помощников людей с нарушениями зрения и пройти полосу препятствий с повязкой глазах, держась за шлейку собаки-поводыря.

Дата: 30 апреля.

Время:13:00.

Место проведения мероприятия в Москве: проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы» (ст. метро «Университет»).

Место проведения мероприятия в Санкт-Петербурге: проспект Просвещения, д. 74, корп. 2