День супер-собаки

Уже по сложившейся традиции, в международный день собак-поводырей мы приглашаем Вас на встречу с супер-лабрадорами из учебно-кинологического центра «Собаки-помощники»!

Когда: 29 апреля.

Во сколько: в 13:00.

Где: г. Москва, ул. Люблинская,171.

В этот день:

1. Штатная собака школы собак-поводырей Астра бережно проведет Вас в повязке на глазах по маршруту с препятствиями.

2. Вы узнаете о программе воспитания будущих собак-поводырей в семьях и познакомитесь с лабрадорами Вафлей, Дарой и Ники.

3. Научитесь тому, как обучить свою собаку помогать Вам по дому на мастер-классе от тренера-дрессировщика собак-поводырей Анны Гороховой «Собака-помощник своими руками».

До скорой встречи!