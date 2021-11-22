День открытых дверей в Ветеринарном Центре «Четыре Лапы»
Приглашаем в Ветеринарный Центр «Четыре Лапы» на День открытых дверей!
Мы хотим, чтобы Вы были уверенными в том, что нашим специалистам можно доверить здоровье вашего любимца!
Именно поэтому 27 ноября приглашаем Вас на День открытых дверей Ветеринарного Центра «Четыре Лапы», расположенного в ТЦ «Капитолий»!
Вас ждут:
1. Бесплатные консультации специалистов.
2. Выступление главного врача Ветеринарного Центра «Четыре Лапы», в ТЦ «Капитолий», Михайлова Ильи Владимировича.
3. Экскурсия по ветеринарной клинике.
4. Мастер-класс по грумингу.
Традиционно мы приготовили для Вас приятные подарки и сюрпризы!
Обязательно пройдите регистрацию - количество мест ограничено!