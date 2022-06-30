День маленького питомца. Попугаи в Санкт-Петербурге

Мы продолжаем серию мероприятий, посвященных самым маленьким домашним любимцам! Сегодня речь пойдет об уникальных домашних питомцах. Попугаи — яркие, веселые, неприхотливые представители породы пернатых, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и даже подражать поведению своего пет-родителя.

Сегодня в семействе попугаевых насчитывается более 330 различных видов, большая часть которых успешно одомашнена человеком.

Эта красивая экзотическая птица станет домашним любимцем в Вашей семье благодаря яркой внешности, общительности и высоким умственным способностям. Все еще сомневаетесь? Приходите к нам!

9 июня в 13:00 приглашаем Вас на наше мероприятие «День маленького питомца. Попугаи», которое пройдет в Санкт-Петербурге по адресу: проспект Просвещения, д.74, корп.2.

Наши специалисты расскажут много интересных фактов об этих птицах, ответят на все вопросы и дадут полезные рекомендации по уходу и содержанию.

А если у Вас уже живет попугай, то приходите к нам вместе, будем знакомиться и общаться!

Вас ждут:

1. Знакомство с пернатыми друзьями.

2. Познавательные лекции.

3. Яркая фотозона.

4. Бесплатный аквагрим.

Дата: 9 июля.

Время: 13:00.

Место: проспект Просвещения, д.74, корп.2 зоомагазин «Четыре Лапы».