День маленького питомца. Крысы
Приглашаем на «День маленького питомца: крысы» в Санкт-Петербурге!
Милые, забавные, а еще - очень умные и сообразительные! Вы тоже считаете крыс самыми очаровательными питомцами? Тогда приходите 17 сентября на наш «День маленького питомца», посвященный этим прекрасным грызунам!
Вас ждут:
1. Увлекательные лекции от «Санкт-Петербургского клуба декоративных крыс».
2. Развлекательные зоны для питомцев.
3. Встречи с единомышленниками.
4. Фото-зона для совместных снимков.
5. Розыгрыши призов.
Но это еще не все! Вместе с любимцем Вы сможете принять участие в арт-мастер-классе и создать памятную картину, оставив свой «яркий след»!
Ждем Вас и Вашего питомца!
Когда: 17 сентября.
Во сколько: с 13:00 до 15:00.
Где: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74 к. 2.