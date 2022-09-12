Приглашаем на «День маленького питомца: крысы» в Санкт-Петербурге!

Милые, забавные, а еще - очень умные и сообразительные! Вы тоже считаете крыс самыми очаровательными питомцами? Тогда приходите 17 сентября на наш «День маленького питомца», посвященный этим прекрасным грызунам!

Вас ждут:

1. Увлекательные лекции от «Санкт-Петербургского клуба декоративных крыс».

2. Развлекательные зоны для питомцев.

3. Встречи с единомышленниками.

4. Фото-зона для совместных снимков.

5. Розыгрыши призов.

Но это еще не все! Вместе с любимцем Вы сможете принять участие в арт-мастер-классе и создать памятную картину, оставив свой «яркий след»!

Ждем Вас и Вашего питомца!

Когда: 17 сентября.

Во сколько: с 13:00 до 15:00.

Где: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 74 к. 2.