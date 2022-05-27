Приглашаем на «День маленького питомца. Кролики»!

А мы продолжаем знакомиться с миром маленьких питомцев, на очереди – пушистые и забавные кролики!

Еще с детства мы помним любимых персонажей сказок, где одними из главных героев выступали смелые и отважные представители семейства зайцевых. Сказка может стать былью с появлением в Вашей семье пушистого друга!

Приглашаем Вас на встречу любителей кроликов 3 июня в Москве и 4 июня в Санкт-Петербурге! Вы узнаете о самом важном – особенностях питания, содержания и здоровья маленького любимца.

А если у Вас уже живет кролик – приходите вместе с ним на классное общение и знакомство с единомышленниками.

Все гости смогут принять участие в розыгрышах и выиграть полезные подарки – товары для груминга питомца в домашних условиях! А самый удачливый участник получит главный приз – пэт-бокс для своего любимца!

Также Вас ждут:

познавательные лекции;

знакомство с заводчиками и их ушастыми питомцами;

бесплатный аквагрим;

розыгрыши призов;

фотозона для незабываемых снимков.

Москва:

Дата: 3 июня.

Время: в 19:00.

Место: проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».

Санкт-Петербург:

Дата: 4 июня.

Время: в 12:00.

Место: пр. Просвещения, д. 74, к.2