День маленького питомца. Кролики
Приглашаем на «День маленького питомца. Кролики»!
А мы продолжаем знакомиться с миром маленьких питомцев, на очереди – пушистые и забавные кролики!
Еще с детства мы помним любимых персонажей сказок, где одними из главных героев выступали смелые и отважные представители семейства зайцевых. Сказка может стать былью с появлением в Вашей семье пушистого друга!
Приглашаем Вас на встречу любителей кроликов 3 июня в Москве и 4 июня в Санкт-Петербурге! Вы узнаете о самом важном – особенностях питания, содержания и здоровья маленького любимца.
А если у Вас уже живет кролик – приходите вместе с ним на классное общение и знакомство с единомышленниками.
Все гости смогут принять участие в розыгрышах и выиграть полезные подарки – товары для груминга питомца в домашних условиях! А самый удачливый участник получит главный приз – пэт-бокс для своего любимца!
Также Вас ждут:
- познавательные лекции;
- знакомство с заводчиками и их ушастыми питомцами;
- бесплатный аквагрим;
- розыгрыши призов;
- фотозона для незабываемых снимков.
Москва:
Дата: 3 июня.
Время: в 19:00.
Место: проспект Вернадского, д.6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин «Четыре Лапы».
Санкт-Петербург:
Дата: 4 июня.
Время: в 12:00.
Место: пр. Просвещения, д. 74, к.2