Приглашаем на «День маленького питомца: хорьки» в Москве!

Юркий и шустрый хорек - это неиссякаемый источник энергии, который, поселившись в доме, будет радовать пет-родителей и всегда поднимать им настроение! Вы неравнодушны к пушистым зверькам и давно планировали завести такого питомца? Или просто хотите погладить этих очаровательных зверьков?

19 ноября с 12:00 до 16:00 приглашаем Вас на «День маленького питомца: хорьки», организованный совместно с Клубом любителей хорьков «Пушистая звезда».

Вас ждут:

1. Лекции от специалистов.

2. Выставка-пристройство хорьков из приюта «Дом-и-Ко».

3. Знакомство с питомцами членов Клуба любителей хорьков «Пушистая звезда».

На лекциях от специалистов Вы узнаете:

1. Какие бывают окрасы у хорьков.

2. Все о питании домашнего хорька.

3. Что нужно знать прежде, чем завести питомца.

А еще Вы сможете пообщаться с пет-родителями, погладить их питомцев, сделать несколько фотографий, чтобы публиковать их в социальных сетях, а еще - проверить, правда ли, что хорьки пахнут медом.

Мы будем рады Вам! А если у Вас есть хорек, обязательно возьмите его с собой!

Когда: 19 ноября.

Во сколько: 12:00-16:00.

Где: Москва, пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.