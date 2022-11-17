День маленького питомца: Хорьки
Приглашаем на «День маленького питомца: хорьки» в Москве!
Юркий и шустрый хорек - это неиссякаемый источник энергии, который, поселившись в доме, будет радовать пет-родителей и всегда поднимать им настроение! Вы неравнодушны к пушистым зверькам и давно планировали завести такого питомца? Или просто хотите погладить этих очаровательных зверьков?
19 ноября с 12:00 до 16:00 приглашаем Вас на «День маленького питомца: хорьки», организованный совместно с Клубом любителей хорьков «Пушистая звезда».
Вас ждут:
1. Лекции от специалистов.
2. Выставка-пристройство хорьков из приюта «Дом-и-Ко».
3. Знакомство с питомцами членов Клуба любителей хорьков «Пушистая звезда».
На лекциях от специалистов Вы узнаете:
1. Какие бывают окрасы у хорьков.
2. Все о питании домашнего хорька.
3. Что нужно знать прежде, чем завести питомца.
А еще Вы сможете пообщаться с пет-родителями, погладить их питомцев, сделать несколько фотографий, чтобы публиковать их в социальных сетях, а еще - проверить, правда ли, что хорьки пахнут медом.
Мы будем рады Вам! А если у Вас есть хорек, обязательно возьмите его с собой!
Когда: 19 ноября.
Во сколько: 12:00-16:00.
Где: Москва, пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.