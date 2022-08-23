День города Жуковский. Четыре Лапы

Жуковский - это город, занимающий особое место в истории компании Четыре Лапы, ведь именно здесь был открыт самый первый зоомагазин: тот, который стал отправной точкой для многолетнего развития. Четыре Лапы рада присутствовать на 75-летии родного города, и в честь этого события приготовила для жителей и гостей Жуковского особую развлекательную программу, принять участие в которой можно всей семьей со своим питомцем!

Мобильный зоомагазин Четыре Лапы с 11:00 до 18:00

В мобильном зоомагазине можно приобрести все самое нужное для питомца - корм, аксессуары, лакомства, игрушки, амуницию и многое другое. Наши консультанты всегда готовы прийти на помощь и помочь в выборе.

Выставка-пристройство совместно с приютом Вирта с 11:00 до 15:00

День родного города - отличный повод для того, чтобы подарить дом тому, кто очень нуждается в нем. Вы сможете посетить выставку-пристройство, где Вас будут ждать четвероногие подопечные приюта «Вирта».

Фан-встреча с блогерами hoootdogs в 14:00

Сфотографируйтесь с любимыми блогерами, снимите совместный ролик для социальных сетей и задайте вопросы о том, что вы давно хотели узнать.

Фэшн-Шоу в 15:00

Ваш питомец - настоящий ценитель стиля? Создайте для него оригинальный образ, и вместе Вы сможете стать настоящими звездами модного подиума! А еще Вы получите 500 бонусных баллов на карту Четыре Лапы!

Пет-коин маркет с 11:00 до 17:00

Участвуйте в наших активностях, совершайте покупки, получайте пет-коины. Обещаем, что никто не останется без приятного подарка!

Зона аджилити с 11:00 до 17:00

Проверьте способности питомца в зоне аджилити и получите бесплатную консультацию от нашего эксперта-кинолога. А Ваш питомец сможет повторить такие сложные трюки?

Бьюти-бар для Вас и Вашего питомца с 11:00 до 17:00

Аквагрим для Вас, для питомца - оригинальная прическа! Подарите окружающим яркие краски в последние дни уходящего лета!

Консультации ветэксперта и экспресс-груминг с 11:00 до 17:00

Наши эксперты подстригут питомцу коготки и почистят ушки, а Вы получите профессиональную консультацию относительно рациона любимца.

Где: г. Жуковский, сквер возле Дворца Культуры.

Когда: 27 августа.

Во сколько: с 11:00 до 17:00.

Вход: свободный. Регистрация необходима только на Фэшн Шоу.