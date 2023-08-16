Приглашаем на День города Жуковский!

Жуковский – это город, занимающий особое место в истории компании Четыре Лапы, ведь именно здесь был открыт самый первый зоомагазин: тот, который стал отправной точкой для многолетнего развития. Четыре Лапы рада присутствовать на Дне рождения родного города, и в честь этого события приготовила для жителей и гостей Жуковского особую развлекательную программу, принять участие в которой можно всей семьей со своим питомцем.

Когда: 19 августа

Во сколько: с 11:00 до 18:00

Адрес: Московская область, г. Жуковский, сквер 28-й квартал (фонтан возле Дворца Культуры)

Вход: свободный

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Экспресс-услуги от груминг-эксперта.

Аквагрим для всех желающих.

Мастер-класс по граффити и твистингу.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Корзина «Добролап» для сбора помощи для БФ «Просто Живи».

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

МОДНЫЙ ПОКАЗ состоится в 16.00 на сцене сквера!

Участники Модного показа сделают проходку на сцене вместе со своим питомцем в креативном костюме, которые готовят сами участники – костюме авиатора, ученого или просто в парном образе. Самый креативный образ получит подарок от Четыре Лапы.

Принять участие может каждый желающий!

Регистрация на Модный показ обязательна.