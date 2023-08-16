Приглашаем на День города Жуковский
Приглашаем на День города Жуковский!
Жуковский – это город, занимающий особое место в истории компании Четыре Лапы, ведь именно здесь был открыт самый первый зоомагазин: тот, который стал отправной точкой для многолетнего развития. Четыре Лапы рада присутствовать на Дне рождения родного города, и в честь этого события приготовила для жителей и гостей Жуковского особую развлекательную программу, принять участие в которой можно всей семьей со своим питомцем.
Когда: 19 августа
Во сколько: с 11:00 до 18:00
Адрес: Московская область, г. Жуковский, сквер 28-й квартал (фонтан возле Дворца Культуры)
Вход: свободный
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Экспресс-услуги от груминг-эксперта.
- Аквагрим для всех желающих.
- Мастер-класс по граффити и твистингу.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Корзина «Добролап» для сбора помощи для БФ «Просто Живи».
- Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
- Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
- МОДНЫЙ ПОКАЗ состоится в 16.00 на сцене сквера!
Участники Модного показа сделают проходку на сцене вместе со своим питомцем в креативном костюме, которые готовят сами участники – костюме авиатора, ученого или просто в парном образе. Самый креативный образ получит подарок от Четыре Лапы.
Принять участие может каждый желающий!
Регистрация на Модный показ обязательна.