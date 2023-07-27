День города Тюмень вместе с Четыре Лапы!
27.07.2023
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Уже 29 июля жители и гости Тюмени соберутся на Площади 400-летия, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это – ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Тюмени!
Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют Вас всеми полюбившейся зоной с активностями!
Без приятных подарков не останется никто!
Когда: 29 июля
Во сколько: 12:00-18:00
Где: Тюмень, Площадь 400-летия Тюмени
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее
- Экспресс-услуги от груминг-эксперта
- Аквагрим для всех желающих
- Дог-бар с угощениями для хвостиков
- Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды
- Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Проведем выходной вместе! Ждем вас!