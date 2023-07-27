День города Тюмень вместе с Четыре Лапы!

Уже 29 июля жители и гости Тюмени соберутся на Площади 400-летия, чтобы вместе с Четыре Лапы отпраздновать День города, ведь это – ещё одна прекрасная возможность провести время с питомцем в центре Тюмени!

Приходите всей семьей и обязательно берите с собой любимых хвостиков, а Четыре Лапы порадуют Вас всеми полюбившейся зоной с активностями!

Без приятных подарков не останется никто!

Когда: 29 июля

Во сколько: 12:00-18:00

Где: Тюмень, Площадь 400-летия Тюмени



Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее

Экспресс-услуги от груминг-эксперта

Аквагрим для всех желающих

Дог-бар с угощениями для хвостиков

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды

Яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем выходной вместе! Ждем вас!