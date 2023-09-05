День города Самара вместе с Четыре Лапы
05.09.2023
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Дорогие жители и гости прекрасного города Самара!
Уже в эту субботу мы поздравляем город с его 437-ти летием и хотим подарить море положительных эмоций Вам и Вашим питомцам на большом празднике, посвященному этой дате! Вас ждут интересные активности, уникальная программа мероприятия, приятные подарки и сюрпризы, шоу и возможность сделать фото на фоне яркой фото-зоны!
Где: г. Самара, Парк 50-летия Октября
Когда: 9 сентября
Во сколько: с 12:00 до 18:00
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
- Конкурс талантов в 15:00.
- Консультации ветэксперта.
- Экспресс-услуги от груминг-эксперта.
- Аквагрим для всех желающих.
- Дог-бар с угощениями для хвостиков.
- Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
- Мастер-класс с воздушным пластилином «Любимый питомец» в 13:00 и 15:00.
- Наша классная фотозона.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
Проведем этот выходной вместе!
До встречи!