День города Самара вместе с Четыре Лапы

05.09.2023
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Дорогие жители и гости прекрасного города Самара!

Уже в эту субботу мы поздравляем город с его 437-ти летием и хотим подарить море положительных эмоций Вам и Вашим питомцам на большом празднике, посвященному этой дате! Вас ждут интересные активности, уникальная программа мероприятия, приятные подарки и сюрпризы, шоу и возможность сделать фото на фоне яркой фото-зоны!

Где: г. Самара, Парк 50-летия Октября
Когда: 9 сентября
Во сколько: с 12:00 до 18:00

Вас ждут:

  • Развлекательная программа и увлекательные викторины.
  • Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.
  • Конкурс талантов в 15:00.
  • Консультации ветэксперта.
  • Экспресс-услуги от груминг-эксперта.
  • Аквагрим для всех желающих.
  • Дог-бар с угощениями для хвостиков.
  • Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.
  • Мастер-класс с воздушным пластилином «Любимый питомец» в 13:00 и 15:00.
  • Наша классная фотозона.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем этот выходной вместе!
До встречи!