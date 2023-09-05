День города Самара вместе с Четыре Лапы

Дорогие жители и гости прекрасного города Самара!

Уже в эту субботу мы поздравляем город с его 437-ти летием и хотим подарить море положительных эмоций Вам и Вашим питомцам на большом празднике, посвященному этой дате! Вас ждут интересные активности, уникальная программа мероприятия, приятные подарки и сюрпризы, шоу и возможность сделать фото на фоне яркой фото-зоны!

Где: г. Самара, Парк 50-летия Октября

Когда: 9 сентября

Во сколько: с 12:00 до 18:00

Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее.

Конкурс талантов в 15:00.

Консультации ветэксперта.

Экспресс-услуги от груминг-эксперта.

Аквагрим для всех желающих.

Дог-бар с угощениями для хвостиков.

Лаундж-зона, где можно отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды.

Мастер-класс с воздушным пластилином «Любимый питомец» в 13:00 и 15:00.

Наша классная фотозона.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

Проведем этот выходной вместе!

До встречи!